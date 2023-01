Brasile, Mosca condanna l’assalto di Brasilia e appoggia Lula

Anche Mosca ha espresso il proprio appoggio al presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva dopo l’assalto del supporter di Jair Bolsonaro ai palazzi del potere di Brasilia. Il Paese sudamericano del resto è membro come la Russia dei BRICS, acronimo che sta per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica e che raggruppa economie emergenti.

La condanna delle autorità russe e il parallelo con Euromaidan

Konstantin Kosachev, presidente della commissione per gli Affari esteri del Consiglio federale della Camera alta, su Telegram ha definito l’assalto di domenica «uno strano e insensato ‘colpo di stato nel nulla’ in Brasile». Aggiungendo che non resta che «augurare al lontano e tuttavia vicino Brasile il ripristino della legge e dell’ordine, della stabilità e della prosperità». Kosachev ha quindi ribadito la totale fiducia nella correttezza e nella coerenza dell’attuale presidente brasiliano. «La crisi politica in Brasile deve essere risolta nel quadro della costituzione del Paese», gli ha fatto eco Andrei Klishas, presidente del Comitato costituzionale del Consiglio della Federazione. «Un colpo di stato non può essere una via d’uscita da una crisi politica, questo vale sia per il Brasile che per l’Ucraina», ha sottolineato riferendosi alla rivoluzione di Euromaidan del 2014 che portò alla fuga e alla messa in stato d’accusa del presidente ucraino filorusso Viktor Yanukovic.

Peskov, portavoce del Cremlino: «Sosteniamo pienamente il presidente Lula»

Una condanna secca delle violenze è arrivata anche dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskov: »Condanniamo con la massima fermezza le azioni degli istigatori delle rivolte e sosteniamo pienamente il presidente brasiliano Lula da Silva».

Anche Pechino contro i supporter di Bolsonaro

Solidarietà a Lula è arrivata anche dalla Cina. Il portavoce del ministro degli Esteri Wang Wenbin ha dichiarato che Pechino si «oppone fermamente agli atti compiuti dai sostenitori di Bolsonaro e condanna fermamente al violento attacco alle autorità federali in Brasile». La Cina, ha aggiunto, «sostiene le misure messe in atto dal governo per riportare alla normalità la situazione, ripristinare l’ordine sociale e salvaguardare la stabilità nazionale».

