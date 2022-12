Brad William Henke morto nel sonno: addio all’attore di Lost

Brad William Henke è morto nel sonno lo scorso 29 novembre, ma la notizia coglie il mondo di sorpresa solo ora. Il popolare attore era noto per due serie Tv cult, Lost e Orange is the new black. La causa della morte non è stata resa nota. L’attore aveva 56 anni. «Un uomo incredibilmente gentile, di una energia gioiosa. Un attore di grande talento amava far parte di questa comunità, lo abbiamo amato tanto. I nostri pensieri sono per sua moglie e la sua famiglia» ha detto il suo manager Matt Del Piano nella trasmissione TMZ.

Brad William Henke, l’attore di Lost è morto a 56 anni

Classe ’66, di Columbus, Florida, prima di essere un attore Brad era stato una stella del football. Nel 1989 viene ingaggiato nei New York Giants per la NFL dopo aver giocato nella squadra dell’Università dell’Arizona. Dopo gli anni Novanta, un infortunio lo aveva costretto a lasciare lo sport.

Si era quindi reinventato attore con maggiore successo. Prima gli spot Tv, poi le serie: Chicago Hope, Due Poliziotti a Palm Beach e poi una serie di comparsate in serie di successo, fino all’approdo in Lost e in Orange is the new black.

Morto nel sonno, il saluto sui social

«A volte la vita presenta dei conti drammatici improvvisi, allora occorre cercare di vivere serenamente, nonostante le difficoltà di ogni giorno che in ogni caso sono sempre secondarie» si legge sui social italiani. C’è anche chi mette in dubbio la sua morte, pensando a un eventuale esito negativo di un vaccino. In realtà, la famiglia non ha dato una notizia del genere e non si ha notizia che l’attore avesse effettuato il vaccino di recente.

«Mi è piaciuto molto il suo ruolo di Tom Cullen nella nuova versione di The Stand. Ha interpretato bene la sua parte anche in Justified. Molto triste» si legge, invece, in un commento dagli States.