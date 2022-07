Brad Pitt soffre di una malattia neurologica, la prosopagnosia: ecco cosa è

Brad Pitt soffre di prosopagnosia, anche se la diagnosi non è stata confermata da nessun medico. Si tratta di un deficit cognitivo-percettivo che rende incapaci di riconoscere le facce delle persone note e, nelle forme più gravi, perfino il proprio volto. Può presentarsi in forma pura o associata ad agnosia visiva e colpisce il 2% della popolazione. Il termine deriva dall’unione delle parole greche πρόσωπον (pròsopon), “faccia”, e ἀγνωσία (agnosìa), “ignoranza”, e fu coniato nel 1947 dal neurologo tedesco Joachim Bodamer.

Esistono due tipi di prosopagnosia: acquisita e congenita. La prima si sviluppa a causa di una lesione a carico dell’area temporo-occipitale dell’emisfero cerebrale destro, successiva a un infarto dell’arteria cerebrale posteriore o a un’emorragia cerebrale. La seconda forma – la più comune – è invece una condizione presente dalla nascita per cause sconosciute, nonostante ci sia un encefalo sano. Sembra che la causa di questa patologia possa essere una disfunzione dell’area cerebrale in cui avviene l’elaborazione ed il riconoscimento dei volti.

Al momento, non esiste una cura per questa grave patologia, che può portare chi ne soffre a sviluppare fobia sociale, depressione e ad avere numerosi problemi relazionali e in ambito lavorativo. Brad Pitt sostiene di essere malato dal 2013, ma che nessuno gli creda.

A 58 anni, dunque, l’attore non riesce più a riconoscere i volti degli altri, persino di amici e parenti. Né di Angelina Jolie, o Jennifer Aniston, e nemmeno dei sei figli per cui ha duramente combattuto in tribunale. Per questo il divo americano ha detto di essersi allontanato da molte persone, soprattutto da colleghi del mondo dello spettacolo.