Brad Pitt non esclude il ritiro: “Mi sento all’ultima tappa della mia carriera”

Dopo una carriera di trent’anni nel mondo del cinema, riconosciuta dalla vincita di numerosi premi tra cui due Oscar, Brad Pitt potrebbe ritirarsi dalle scene: l’attore e produttore americano non ha escluso che a breve potrebbe prendere la decisione di smettere di recitare.

Brad Pitt si ritira?

Intervistato da GQ, che gli ha dedicato il numero di agosto, ha infatti affermato che “penso di essere arrivato all’ultima tappa della carriera, il semestre o trimestre finale”. Ancora non sa quale percorso seguire per mettere la parola fine ad un percorso ricco di soddisfazioni, ma ciò che è certo è che ci sta pensando.

Per ora ha ancora diversi progetti che lo vedono impegnato in prima persona, tra cui l’uscita di Bullet Train (25 agosto) e di Babylon (a dicembre) nonché, con la sua società di produzione Plan B Entertainment, di Donne che parlano (adattamento del romanzo di Miriam Toews) e Blonde (l’attesissimo film Netflix su Marilyn Monroe). Tutto ciò fa intendere che un eventuale addio al cinema non sarà imminente, ma potrebbe comunque avvenire nel giro di qualche mese.

“Adesso sono felice”

Per Brad, questo è un periodo di ritrovata felicità in cui considera la gioia il più grande regalo della vita. “Prima mi muovevo sempre con le correnti, andando alla deriva. Penso di aver passato anni in depressione ed è stato solo quando sono riuscito a fare i conti con questo, cercando di abbracciare tutti i lati di me stesso – il bello e il brutto -, che sono stato in grado di cogliere questi momenti di gioia. Adesso mi sento felice”, ha infatti confessato.

Proprio in nome di questa serenità potrebbe arrivare l’addio ad Hollywood e l’inizio di un’era in cui si dedica ad altre passioni lontano dal mondo della popolarità. Tra queste la scultura (durante la pandemia ha imparato a lavorare la ceramica) e la costruzione dei mobili (alle medie ha seguito un laboratorio di falegnameria). “Sono una di quelle creature che parlano attraverso l’arte. Tutto ciò che voglio è creare. Quando non lo faccio, mi sembra un po’ di morire”, ha affermato in merito.