Brad Pitt avrebbe una lista nera dei colleghi con cui non vuole lavorare

Ci sono colleghi e colleghi. O almeno, sembra che per Brad Pitt sia proprio così, tanto da avere stilato due liste. Da una parte ci sarebbero tutti gli attori e le attrici con cui il divo di Hollywood ama lavorare e condividere il set. Dall’altra, invece, ci sarebbero tutti quelli che preferisce non avere al proprio fianco durante le riprese dei film. A rivelarlo è stato Aaron Taylor-Johnson, che proprio con Brad Pitt ha condiviso il set per girare Bullet Train, scoprendo l’esistenza delle due liste in questione.

Taylor-Johnson: «Brad Pitt vuole portare gioia nel mondo»

Alla base delle due liste non ci sarebbero antipatie o simpatie personali, ma l’avversione per chi non sarebbe affine a livello di obiettivi. E per Aaron Taylor-Johnson quello di Brad Pitt sarebbe un fine ambizioso: «Vuole solo portare luce e gioia nel mondo». Quindi sì, il lavoro è lavoro: ma bisogna anche sapersi divertire. Il giovane attore non sa, però, in quale delle due liste della celebre e longeva star è finita. Ciò che è certo è che per Taylor-Johnson la faccenda sia praticamente normale: «Lavori con molti attori e dopo un po’ inizi a prendere appunti: “Non lavorerò mai più con questa persona”».

I buoni: ci sarebbero Sandra Bullock e Joey King

Taylor-Johnson è certo che sulla lista dei buoni ci siano almeno due attrici con cui ha lavorato in Bullet Train. la prima è Sandra Bullock, su cui Brad Pitt aveva già speso in passato parole ricche di complimenti e apprezzamento: «Sandra è un’amica carissima, so che in ogni momento, in ogni situazione, posso chiamarla e chiederle qualunque favore e lei mi dirà di sì». La seconda è Joey King, attrice che recentemente si era espressa sulla star quasi con venerazione: «Ho imparato molto da Brad, alcune lezioni di vita personale incredibili». Le due dovrebbero essere quasi certamente sulla lista bianca.

I cattivi: c’è Tom Cruise?

Dopo le dichiarazioni di Taylor-Johnson, in tanti si sono interrogati su chi possa esserci sulla lista nera di Brad Pitt. Oltre alla quasi certa ex Angelina Jolie, il nome principale citato dai media specializzati è quello di Tom Cruise. Che tra i due non sia mai sbocciato l’amore è certo e adesso in tanti ricordano le parole di Pitt su Cruise di qualche anno fa, quando l’attore ha ricordato i turbolenti rapporti sul set di Intervista col vampiro. All’epoca, infatti, aveva dichiarato: «Cruise è il Polo Nord e io il Polo Sud. Ho sempre pensato che ci fosse una sorta di competizione di fondo tra noi due che ci impediva la conversazione. Non era niente di spiacevole ma mi dava un po’ fastidio». Un caso simile a quanto successe con Harrison Ford durante L’ombra del diavolo, sebbene in quel caso Brad Pitt abbia sempre smentito i dissidi tra i due.