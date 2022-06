Brad Pitt vicino al ritiro: «È l’ultima tappa della mia carriera»

Brad Pitt potrebbe ritirarsi presto dal cinema. La star e sex symbol di Hollywood ha pronunciato parole sibilline nell’ultima intervista a GQ Magazine, su cui questo mese compare in copertina. L’ex marito di Jennifer Aniston e Angelina Jolie ha detto di vedere ormai la tappa finale della carriera e di non sapere ancora per quanto tempo intenda recitare. «Mi considero all’ultimo miglio», ha detto l’attore, salvo poi ritrattare parlando di progetti futuri: «Io parlo con l’arte. Se non faccio niente, mi sento male».

Brad Pitt, l’intervista a GQ e le frasi sul ritiro dal cinema

Per Brad Pitt è veramente vicino il ritiro? I fan sono subito scattati sull’attenti, timorosi di dover dire addio all’attore 58enne molto prima del previsto. Nel corso dell’intervista di quattro pagine a GQ, ha infatti detto di sentirsi all’ultima tappa della carriera. «Poterebbe essere il mio ultimo trimestre o semestre al lavoro sul grande schermo. Come sarà questa parte della mia vita al cinema? Devo pensarci». Espressioni forti, che ha poi però ritrattato con una piccola aggiunta. «Sono una persona che parla attraverso l’arte», ha proseguito a GQ. «Voglio fare sempre di più. Se sono inattivo, mi sento morire dentro». Un segnale che il ritiro, forse, non è così vicino come si potrebbe pensare.

Lo conosciamo come un attore leggendario, forse il più grande rubacuori di tutti i tempi. Ma le attuali aspirazioni di #BradPitt sono più mistiche di quanto avremmo mai potuto immaginarehttps://t.co/EyAn9OuzMn — gqitalia (@GQitalia) June 22, 2022

Nel corso dell’intervista, Brad Pitt ha poi raccontato anche la sua lotta all’alcool (non beve da sei mesi) e al fumo. «Non ho la capacità di fumare una o due sigarette al giorno», ha dichiarato la star. «Non fa parte del mio modo di essere. Per me è tutto o niente, mi butto a capofitto nelle cose». Ecco che dunque, durante la pandemia, ha detto basta al tabacco così come all’alcool seguendo terapie di gruppo. «Ho avuto un gruppo fantastico e riservato, sicuro». Ha poi parlato anche della sua passione per la musica, che ha definito come una grande fonte di gioia «scoperta di recente». Ha infatti ricordato una lieve forma di depressione cui ha trovato rimedio proprio grazie alla note. «Abbracciando il bello e il brutto di me stesso ho colto i momenti di vera felicità».

Le parole di Quentin Tarantino e il parallelismo con Sandra Bullock

Intanto i fan dell’attore potranno presto rivederlo al cinema. Il 25 agosto uscirà in Italia Bullet Train in cui veste i panni di un assassino su un treno proiettile del Giappone in lotta con altri criminali per un obiettivo comune. Nel cast ci saranno anche Logan Lerman (Percy Jackson) e Sandra Bullock, cui lo lega un sottile fil rouge. L’attrice americana, che ha condiviso lo schermo con Pitt nel recente La città perduta, ha da poco detto di pensare a una pausa dalla recitazione. «Sono esaurita e tanto stanca, non riesco più a prendere decisioni sagge», ha detto all’Hollywood Reporter. «Voglio stare a casa, così non sono utile a nessuno».

Il ritiro di Brad Pitt spaventa anche registi e collaboratori. «È una delle ultime star rimaste», ha detto all’Hollywood Reporter Quentin Tarantino, che lo ha diretto per Bastardi senza gloria e il recente C’era una volta a… Hollywood. «Francamente non so di cosa si tratta, è proprio una diversa razza che non si può descrivere». Il cineasta ha ricordato come nei ciak la sola presenza di Pitt sia sufficiente a conferire un altro aspetto. «Chiunque lavori con lui ne riconosce il talento, è in grado di capire la scena come pochi». In merito al potenziale ritiro, l’Hollywood Reporter ha intervistato David Leitch, ex controfigura di Pitt in Troy, Fight Club e Mr. & Mrs. Smith: «L’obiettivo numero uno per lui resta creare qualcosa che faccia tornare la gente in sala».