Brad Pitt e Gwyneth Paltrow: la coppia dopo Seven, il quasi matrimonio e le confessioni dopo 25 anni

Brad Pitt e Gwyneth Paltrow sono stati fidanzati dal 1994 al 1997. A 20 anni dalla loro storia d’amore, i due attori sono tornati a parlarne con parole di estremo affetto e stima. Ecco cosa si sono detti.

Brad Pitt e Gwyneth Paltrow di nuovo insieme

Entrambi nel cast del film Seven, Brad e Gwyneth si sono conosciuti sul set nel 1994 per poi iniziare a frequentarsi. Il fidanzamento arrivò nel 1996 e la separazione soltanto un anno dopo. 20 anni dopo, in una nuova intervista pubblicata dal sito Goop, Paltrow ha intervistato l’ex fidanzato. Il pretesto per la chiacchierata tra i due è il nuovo marchio di abbigliamento di Brad Pitt, God’s True Cashmere, del quale è diventato partner insieme a Sat Hari Khalsa.

Durante l’intervista i due hanno parlato lungamente di Bruce Paltrow, il padre dell’attrice scomparso nel 2002. “Non dimenticherò mai quando eravamo fidanzati e lui venne da me commosso dicendo che aveva capito soltanto in quel momento cosa significasse guadagnare un figlio. Era molto legato a te, anche se non ci siamo sposati, purtroppo“, ha detto Paltrow. “Era un uomo così saggio e pieno di sense of humour. Vedervi ridere insieme era contagioso. Era chiaro quanto ti adorasse”, ha commentato l’attore.

I due hanno poi parlato del sentimento che li unisce e di come il grande amore del passato abbia lasciato posto a una tenera amicizia. “È bello averti ritrovata come amica. Ti voglio bene“, ha confidato Brad Pitt. “Oh, te ne voglio tanto anche io“, è stata la risposta di Paltrow. “Ho trovato finalmente il Brad che avrei dovuto sposare. Ci ho messo 20 anni“.