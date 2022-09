Brad Pitt debutta come scultore e inaugura la sua prima mostra in Finlandia

Brad Pitt esordisce come scultore, ospite di una mostra in Finlandia. L’attore ha presentato 9 pannelli in gesso e altre opere, come alcune riproduzioni a forma di casa in silicone trasparente. Insieme al divo di Hollywood, ha debuttato anche il musicista australiano Nick Cave, che ha invece esposto figurine in ceramica smaltata.

Brad Pitt debutta come scultore in Finlandia

La mostra che fa ufficialmente di Brad Pitt anche uno scultore si trova in Finlandia, nella città di Tampere. Le opere dell’attore hollywoodiano sono esposte nella collettiva dell’artista britannico Thomas Houseago, al museo di proprietà della fondazione intitolata all’imprenditrice della moda e collezionista Sara Hildén.

È stato proprio Brad Pitt a svelare le sue creazioni, sabato scorso. Tra queste ci sono un pannello in gesso che raffigura uno scontro a fuoco e delle sculture a forma di casa in silicone trasparente, tempestate da munizioni di diverso calibro che rendono plasticamente l’idea della traiettoria del proiettile e del momento dell’impatto.

Le figurine smaltate di Nick Cave

Alla mostra ha partecipato anche il musicista italiano Nick Cave, che ha realizzato una serie di figurine di ceramica smaltata che raffigurano la vita del Diavolo in 17 steps e altrettanti pezzi, di altezza compresa tra 15 e 50 centimetri. Ciascuno è creato a mano, dipinto e smaltato dal musicista in Inghilterra tra il 2020 e il 2022. Esteticamente, la serie strizza l’occhio alle popolari figurine vittoriane in stile Staffordshire Flatback, di cui il cantautore è un appassionato collezionista.

«Per me e Nick questo è un nuovo mondo e la nostra prima volta. Ci sembrava il momento giusto», ha dichiarato Brad Pitt all’emittente finlandese Yle durante la cerimonia di apertura. «Tutto questo è eccitante e meraviglioso», ha invece commentato la curatrice dell’esposizione Sarianne Soikkonen all’Agence France-Presse.