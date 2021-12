All’hub con il braccio di silicone: Russo chiede 5mila euro per un’intervista

Continuano a essere giorni di fuoco per il dentista no vax Guido Russo. L’uomo, sotto i riflettori dopo essersi presentato il 2 dicembre all’hub vaccinale con un braccio in silicone ed essere stato scoperto, torna nuovamente sulle pagine dei giornali. Secondo una prima ricostruzione, infatti, Russo sarebbe stato contattato da Giorgio Sturlese Tosi, giornalista di Dritto e Rovescio. Il programma di Paolo Del Debbio, in onda su Rete 4, avrebbe voluto intervistare l’odontoiatra di Biella, ma dall’altra parte ha ricevuto una richiesta economica come risposta.

Dritto e Rovescio, la telefonata tra Tosi e il collaboratore di Russo

Il giornalista Giorgio Tosi, al telefono con un collaboratore di Russo, ha tentato di interloquire con il dottore per invitarlo in trasmissione. Dall’altra parte della cornetta si è sentito rispondere che il dentista «ora è in grossissime difficoltà economiche perché non sta più lavorando». E dopo questa premessa, l’affondo da parte dell’interlocutore: «Questa storia gli sta creando un po’ di problemi. Credo sia ragionevole ottenere un contributo da parte sua perché vi è un guadagno da parte di tanti e magari lui riesce in qualche modo a ridurre il danno derivante da questa cosa». Lì, allora, è scattata la curiosità del giornalista che ha chiesto di che cifra si parlasse. «Almeno sui 5 mila euro», ha risposto il collaboratore di Russo, aggiungendo «non credo sia una cifra folle. Non ci vuole speculare, ma ha bisogno di ridurre il danno che ha subito da questa vicenda».

Rete 4, il precedente con Nunzia Schilirò

Non è la prima volta che Rete 4 incappa in una richiesta di rimborso per partecipare a una delle sue trasmissioni da parte di un no vax o no green pass. Nel mese di ottobre, Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca, aveva provato a intervistare Nunzia Schilirò. Quest’ultima è la vicequestore sospesa dall’incarico per la sua posizione apertamente anti green pass, ribadita su un palco a Roma durante una manifestazione. All’epoca dei fatti, non si era parlato di un “gettone” specifico, ma dalla redazione hanno ugualmente evitato di insistere.

Mentana contro i no vax in tv: «Mi onoro di non averli mai ospitati»

E sui no vax in tv poco più di una settimana fa è scattata la polemica. A generarla è stata il direttore di Tg La7, Enrico Mentana. «Mi onoro di non avere mai ospitato nei tg che dirigo nessun esponente dei no vax», ha dichiarato in un lungo post su Instagram il giornalista. Mentana ha ricevuto molti consensi e tante critiche, generando ampi dibattiti sul web.