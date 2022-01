Botti di Capodanno, il bilancio dei feriti

Nonostante i divieti, in molti hanno festeggiato l’arrivo del 2022 con i fuochi d’artificio, lungo tutto lo Stivale. Nessun morto, per fortuna, ma non mancano i feriti. La maggior parte degli incidenti si sono verificati in Campania: 14 in tutto i feriti soccorsi nella regione. In totale sono stati 558 interventi gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in netto aumento rispetto alla precedente notte di San Silvestro, quando erano stati 229.

Botti di Capodanno, gli incidenti in Campania

A Napoli i botti di Capodanno erano stati vietati da un’ordinanza emessa dal sindaco Gaetano Manfredi: il provvedimento è entrato in vigore dalle 16 del 31 dicembre e resta valido fino alle 24 del primo gennaio. Ma questo non ha fermato i napoletani e nemmeno i cittadini di altri centri della provincia, dove sono stati emanati provvedimenti analoghi. Un 47enne di Carbonara di Nola ha perso un occhio, mentre al Cardarelli è stata ricoverata una 53enne ferita agli occhi dall’esplosione dei fuochi. A Napoli, inoltre, un uomo di 40 anni è stato ferito al petto da un proiettile vagante. Nel salernitano, un bambino di nemmeno due anni è stato medicato per un’ustione provocata da una stellina di Natale, riportando una prognosi di sette giorni.

Botti di Capodanno, feriti gravi a Taranto e nell’ascolano

Grave incidente nell’ascolano. A Roccafluvione un 22enne è rimasto ferito a entrambe le mani da alcuni petardi, che stava lanciando facendo esplodere il piazza con alcuni amici. A Taranto, un 40enne ha subito gravi lesioni alla mano destra per lo scoppio di un petardo difettoso ed è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Bari. A Decimomannu, nel cagliaritano, un uomo di 54 anni ha perso le falangi di tre dita: ha acceso la carica con polvere pirica che è esplosa prima del previsto. A Roma, dove sono stati lanciati petardi dall’alto sui passanti davanti alla stazione metro Colosseo, sono sette i feriti a causa dei botti di Capodanno. E non solo: in zona Monteverde, un uomo è rimasto ferito da un colpo di pistola a salve e ha subito la parziale amputazione di una falange. Molti botti di fine anno nella notte di San Silvestro a Milano, nonostante i divieti, ma nessun incidente grave.

Botti di Capodanno, i fuochi d’artificio dei No Tav

Notte di tensione nel cantiere della Torino-Lione in Val di Susa, verso il quale alcuni attivisti hanno lanciato fuochi d’artificio. Si è sviluppato un incendio tra i boschi, spento prontamente da un idrante della polizia, che per disperdere i dimostranti ha utilizzato dei lacrimogeni. Dieci gli attivisti No Tav identificati dalla Digos: per loro si profila una denuncia per procurato incendio boschivo.