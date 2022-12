Botti di Capodanno, 6 morti e oltre 3 mila feriti negli ultimi dieci anni

«(…) Come Sima rivolgiamo un appello ai sindaci di tutta Italia, affinché in vista della notte di Capodanno varino ordinanze anti-botti che, oltre a salvare vite umane e tutelare gli animali, eviterebbero effetti devastanti sulla qualità dell’aria con benefici per la salute pubblica». Così il presidente Sima Alessandro Miani denuncia i danni dei botti di Capodanno tra morti, feriti e danni ambientali a conclusione della nota basata sui dati ufficiali del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

Botti Capodanno, un bilancio: 124 feriti solo nel 2022

I dati sono degli ultimi 10 anni (2012-2022). In Italia, i botti hanno provocato 6 morti e 3.040 feriti. I botti causano il 6% dei Pm10 in Italia e, nel giorno di Capodanno, si triplica la presenza delle polveri sottili nelle grandi città. Se la media è di 50 microgrammi per metro cubo, si sale a 150 in 24 ore. Nell’ultima ora dell’anno vecchio, si arriva anche a 1.000 microgrammi per metro cubo, con una soglia del +1.900% rispetto ai valori di legge.

Nello scorso San Silvestro i feriti sono stati 124. I medici chiedono ai sindaci di vietare i botti, mentre a Milano è il Tar a intervenire, dichiarando come sia necessaria una normativa nazionale sul fenomeno.

Botti Capodanno, morti e feriti anche tra gli animali

In più, oltre 5 mila animali – domestici e selvatici – perdono la vita per i botti o per le loro conseguenze. Il danno ambientale non è solo nelle polveri sottili, ma anche nei contenitori dei botti. Realizzati in materiali diversi (cartone, plastica, legno, argilla e metalli) sono quasi impossibili da riciclare o da smaltire.

«Prendendo in esame una singola città di medie dimensioni, i fuochi d’artificio esplosi nella sola notte di Capodanno possono arrivare a produrre emissioni nocive pari a quelle delle attività annuali di 120 inceneritori di rifiuti. Le sostanze liberate in atmosfera possono inoltre ricadere al suolo sotto forma di pioggia acida, inquinando terreni, raccolti, laghi, fiumi e persino falde acquifere» spiega Miani.