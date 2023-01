Da Mission Impossible a Fast X, successi e rischi al botteghino 2023

Avatar – La via dell’acqua sta dominando il botteghino italiano e internazionale. Il film di James Cameron ha superato i 31 milioni di euro nel nostro Paese ed è quasi a 1,5 miliardi nel mondo. Il 2022 ha visto i successi di Top Gun: Maverick, sequel del cult Anni 80 con Tom Cruise, di Jurassic World – Il dominio, i soli tre film a sfondare il tetto del miliardo di incassi. Quali saranno i principali trionfi del 2023? Variety ha stilato una sua personale lista con successi assicurati, scommesse vincenti, maggiori dubbi e rischi più alti.

Tom Cruise e Marvel Studios, i successi assicurati al botteghino 2023

M3gan, la nuova icona horror da oggi nelle sale italiane

Nella lista dei successi certi del 2023 per Variety c’è M3gan, nuovo horror di Gerard Johnstone da oggi nelle sale italiane. Protagonista della trama è la bambola omonima (il nome è acronimo di Model 3 Generative Android), giocattolo robotico in grado di apprendere dal bambino grazie all’intelligenza artificiale. Non tutto andrà come previsto. Prossima «icona del cinema» secondo Variety, ricorda da vicino Chucky e Annabelle.

Guardiani della Galassia Vol.3, la certezza di un cult Marvel Studios

Sin dal loro esordio nel 2014 con il primo capitolo, la saga Guardiani della Galassia ha riempito le tasche dei Marvel Studios. Dopo il recente Holiday Special su Disney+, Starlord e compagni torneranno il 3 maggio con la loro ultima avventura. Il Vol. 3 segnerà la fine del rapporto fra la Disney e il regista James Gunn, a breve al timone dei rivali della DC. Il suo canto del cigno attirerà per Variety molta gente al cinema, (non) pronta a dire addio ai suoi beniamini. La trama già promette toccanti colpi di scena per alcuni protagonisti.

Spider-Man: Across the Spiderverse, il ritorno animato dell’Uomo Ragno

Premio Oscar, Golden Globe e Bafta come miglior film di animazione nel 2019 resero Spider-Man: Un nuovo universo uno dei maggiori successi dell’anno. Il sequel, Across the Spiderverse, spera di ripeterne il trionfo con un’avventura ancor più strabiliante. Al centro del film ci sarà ancora una volta Miles Morales, variante dell’Uomo Ragno nata dalla matita italiana di Sara Pichelli. Il ragazzo, oltre a Gwen Stacy e Peter Parker, incrocerà sul suo cammino Spiderman 2099 (Oscar Isaacs) e Spider-Woman (Issa Rae). Uscirà l’1 giugno.

Mission: Impossibile – Dead Reckoning Parte Uno, niente paura con Tom Cruise

Con quasi 1.5 miliardi di dollari al botteghino internazionale, il suo Top Gun: Maverick ha battuto di poco Avatar 2 come maggiore incasso del 2022. Tom Cruise intende ripetersi anche nel 2023 quando il 13 luglio arriverà in sala Mission: Impossibile – Dead Reckoning Parte Uno. Il settimo capitolo della saga, girato in Italia, riporterà al centro della storia l’agente segreto Ethan Hunt. Nel cast Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Hayley Atwell. Per Variety, Cruise è la sola star in grado di calamitare il pubblico in sala, vera garanzia di successo.

Super Mario e Vin Diesel, al botteghino 2023 si scommette sul sicuro

Super Mario Bros., Chris Pratt nei panni dell’eroe Nintendo

Nel mondo del gaming pochi personaggi possono contendere lo scettro di icona a Super Mario. Nintendo, secondo i dati attuali, ha venduto circa 700 milioni di copie sommando tutti i titoli dall’esordio del 1985. Il 6 aprile arriverà in sala il primo film di animazione con la supervisione di Shigeru Miyamoto, la mente che ha creato i videogiochi. La produzione è invece Illumination (autrice de I Minions), mentre voce originale del protagonista sarà quella di Chris Pratt. Il live action del ’93 fu un disastro, unico elemento di rischio.

Fast X, Vin Diesel & Co. si preparano all’addio

Il 18 maggio arriverà al cinema invece Fast X, decimo capitolo della saga sulle auto veloci avviata nel 2001 con Fast and Furious. Si tratterà del penultimo atto in sala, dato che l’11esimo film dovrebbe concludere per sempre la storia di Dominic Toretto e compagni. Nel cast torneranno Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jason Statham, cui si aggiungeranno Jason Momoa nei panni del cattivo e Brie Larson. Qualche dubbio per l’improvviso cambio del regista in corsa, spesso cattivo presagio al botteghino.

La Sirenetta, Disney punta sul live action di un altro grande classico

Il botteghino 2023 potrà giovare di un nuovo live action della Disney. Dopo La Bella e la Bestia, Aladdin e Il re leone, la Casa delle Idee presenterà una versione moderna de La Sirenetta. Nei panni di Ariel ci sarà la giovanissima Halle Bailey, accanto a Melissa McCarthy nei panni di Ursula. Per Variety, nonostante i flop di Mulan e Dumbo, Disney è garanzia di successo, pertanto in molti vorranno cantare In fondo al mar nelle sala di tutto il mondo.

Barbie, l’atteso adattamento con Margot Robbie e Ryan Gosling

Il 21 luglio è invece in arrivo Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni rispettivamente della protagonista e di Ken. Forse la bambola più famosa al mondo, vanterà la regia di Greta Gerwig, già alle spalle del successo Piccole Donne. Nel cast anche Helen Mirren, Simu Liu e Will Farrell. Variety sottolinea l’assenza di Saoirse Ronan, collaboratrice di lunga data della regista, come potenziale deficit del film, che tuttavia non dovrebbe deluderere al botteghino.

Il ritorno di Hunger Hames e Wonka, i punti interrogativi al botteghino 2023

Cocainorso, l’ultimo lavoro al cinemadi Ray Liotta

Elizabeth Banks (Pitch Perfect 2 e Charlie’s Angels) dirige Cocainorso, thriller in uscita il 21 aprile 2023. Tratto da una storia vera del 1985, il film racconta di un orso nero che finisce per ingerire una quantità spropositata di cocaina e aggredire la gente. Nel cast anche Ray Liotta, star di Quei bravi ragazzi morto poco dopo le riprese. La trama singolare e l’assenza di star di livello potrebbero però far sprofondare la pellicola al botteghino 2023.

Dungeons and Dragons: L’onore dei ladri, adattamento ad alto rischio flop

Ogni volta che un film adatta un videogame o un popolare gioco da tavolo fantasy, il rischio è sempre elevato. Per paura di non soddisfare la fanbase più accanita, si finisce per scontentare anche i neofiti. Discorso simile vale anche per Dungeons and Dragons: L’onore dei ladri, adattamento del celebre gioco di ruolo in uscita il 30 marzo. Nel cast figurano Chris Pine (Star Trek), Michelle Rodriguez e soprattuto Regé Jean-Page, star di Bridgerton. Riusciranno a catturare l’attenzione dei (pochi) neofiti del gioco?

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, il ritorno dei romanzi

Pronti a tornare nell’Arena? Il 17 novembre arriverà in sala Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, adattamento del nuovo romanzo della saga. Prequel della serie principale, si concentrerà su un giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth) e il suo “tributo” Lucy Grey Bird (Rachel Zegler). Capace di incassare 2.9 miliardi al botteghino, la saga fantasy potrebbe subire l’assenza di Jennifer Lawrence, volto nei quattro film principali. Resta pertanto uno dei maggiori punti interrogativi del 2023.

Wonka, Timothée Chalamet raccoglie il testimone di Depp

L’eccentrico Willy Wonka, proprietario della Fabbrica di Cioccolato più famosa del cinema, si appresta a tornare in sala. Dopo Gene Wilder e, per i più giovani, Johnny Depp, avrà il volto del nuovo astro nascente del cinema internazionale, Timothée Chalamet. Il musical in arrivo sarà prequel del romanzo, raccontando la gioventù dell’amato protagonista. Nel cast anche Olivia Colman e Rowan “Mr. Bean” Atkinson. Forte dell’uscita prevista per il 15 dicembre, potrebbe rischiare per via di un genere in netto calo.

Transformers e Martin Scorsese, i più grandi rischi al botteghino 2023

Transformers: Il risveglio, l’ennesimo capitolo sui robottoni Hasbro

Nuovo regista e nuove star. È la ricetta con cui Transformers: Il risveglio vuole dimenticare i flop dei film recenti e riportare la saga in vetta al botteghino. L’assenza di Michael Bay (al suo posto Steven Caple Jr. di Creed II) potrebbe però ritorcersi contro come un boomerang. La storia presenterà nuovi modelli di robot accanto agli Autobot, dai Maximal ai Terrorcon, ma saranno sufficienti per far risvegliare, è il caso di dirlo, la voglia di combattimenti?

The Flash, la delicata posizione di Ezra Miller

Il terremoto nei DC Studios ha fatto crollare Black Adam, il Superman di Henry Cavill e Batgirl, ma The Flash ha resistito. Il film di Andy Muschietti (It) ripoterà sullo schermo il personaggio superveloce di Ezra Miller, per un film come ricorda Variety non entusiasmava la produzione così tanto da Il Cavaliere Oscuro. Senza scomodare il cult di Nolan, i rischi riguardano l’attore principale, troppo spesso sui giornali per risse da bar, molestie e aggressioni.

Wish, il film Disney andrà all in sulla colonna sonora

«È la trama così confusa dopo Lightyear, prequel di Toy Story». Così Variety ha presentato Wish, prossimo film di animazione Disney in arrivo il 22 novembre negli States (ancora ignota la data ufficiale per l’Italia). La storia segue la 17enne Asha che si imbatte in una stella dei desideri, forza cosmica che le permette di avere quello che sognava da sempre. Nel cast Ariana DeBose, ma la vera incognita risiede nella canzone originale. Per Variety, il successo avrà bisogno di un singolo alla Let It Be di Frozen per evitare l’oblio.

Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese si gioca tutto

Previsto per il 2023 anche Killers of the Flower Moon, nuovo progetto di Martin Scorsese. Si tratterà di un dramma poliziesco, anche se la trama è ancora avvolta dal mistero. Stellare il cast con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Brendan Fraser. Apple ha investito 200 milioni di dollari per il budget, giocandosi tutto per il suo esordio nelle sale cinematografiche. A 10 anni da Wolf of Wall Street, è un all in per l’intera troupe.