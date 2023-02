Botte tra mamme alla gara di danza delle figlie: intervengono i Carabinieri

Una gara di danza è finita in modo tragico, con botte tra genitori. Questo è quello che è successo a Guidonia, in provincia di Roma. Per placare la situazione ci sono voluti i Carabinieri che sono arrivati sul luogo della rissa e si sono assicurati che tutto tornasse alla normalità.

Le ragioni dietro le botte tra mamme alla gara di danza delle figlie

Stando a quanto ricostruito, le botte tra mamme alla gara di danza delle figlie al noto Cadillac Village sono iniziate per una questione relativa ai posti a sedere. Infatti, una mamma e un papà, stanchi di aspettare in piedi, hanno deciso di sedersi spostando alcuni indumenti appoggiati su alcune sedie. Poco tempo dopo coloro che avevano occupato i posti con i loro indumenti sono ritornati e hanno accusato la coppia di aver rubato i loro posti a sedere.

A quel punto, i toni sono diventati accesi e aggressivi. Dalle offese verbali si è passati alle mani con le due mamme che si sono prese a botte mentre i papà si insultavano con parole grosse. Gli altri genitori presenti alla gara hanno assistito increduli alla scena e alcune bambine si sono spaventate per il trambusto. Alla fine, alcuni genitori sono riusciti a separare le due coppie inferocite. A sedare gli animi comunque, ci hanno pensato i Carabinieri allertati dai presenti alla gara di danza. Insieme ai Carabinieri sono arrivati anche alcuni agenti di Polizia. Alla fine la gara di danza è ripresa ma solo alcuni bambini, i più grandi, si sono potuti esibire.

Il clima teso della gara di danza

La Msp Dance Cup è una gara di danza molto gettonata a Guidonia. Il clima intorno all’evento era molto teso già dall’inizio, perché in tantissimi avevano deciso di partecipare e assistere a tale gara. Già trovare un posto auto per alcuni era stato una vera impresa. Questi fattori forse hanno contribuito a nutrire l’aggressività sfociata nella zuffa tra genitori.

Le coppie coinvolte nella rissa sono state ascoltate dai Carabinieri e ora hanno tre mesi per sporgere eventuale denuncia.