Bossi compie 80 anni: gli auguri di Castelli, Maroni, Salvini e Bersani

Oggi 19 settembre Umberto Bossi compie 80 anni. Il Senatùr, fondatore della Lega Nord, festeggia il compleanno nella sua casa di Gemonio insieme ai familiari: la moglie Manuela Marrone e i figli. A ricordare il capo, la vecchia guardia di quello che fu il Carroccio, poi trasformato nel partito nazionale di Matteo Salvini. «Ci sarò al compleanno di Bossi, gli manderò un messaggio. Io sono qui perché ho cominciato con lui: gli 80 anni sono belli», ha detto Salvini al gazebo della Lega in via Fauché a Milano a La Presse. «A Roma, per motivi fisici, purtroppo ci viene poco: provo e proverò eterna gratitudine e rispetto per un grande uomo che ha messo la sua vita a disposizione della sua causa. Fargli gli auguri non è un dovere ma un piacere».

Gli 80 anni di Bossi: gli auguri di Roberto Castelli

Tra gli ex che hanno ricordato Bossi, c’è Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia con Berlusconi (2001-2006). «Con Bossi avevamo meno voti, ma contavamo di più», ha detto al Quotidiano Nazionale. Castelli, che ha organizzato una ‘reunion’ per celebrarlo nell’area feste di Cisano bergamasco (l’evento doveva essere sul pratone di Pontida, ma è stato spostato per maltempo), alla Nuova Padania ha spiegato: «Ho pensato di andare nell’area dove, a Cisano bergamasco, in genere si tiene la festa della Lega. Sarà una cosa alla ‘buona’, ci teniamo a fare gli auguri al capo, abbiamo mandato un po’ di inviti». E, ancora: «Ciascuno di noi gli ha sempre fatto gli auguri personalmente, in questi anni, e stavolta ci sembrava giusto farglieli coralmente. Gli faremo una semplice telefonata». A Castelli mancano i raduni e le feste, ma non la politica di palazzo. «Ormai i parlamentari sono ridotti a ratificare quello che decide il governo, anche i segretari di partito per la verità. A Bossi, sì, manca la politica, lui è la politica. Ancora impariamo da lui». L’ex Guardasigilli ha un messaggio anche per l’attuale segretario: «Salvini non dimentichi la battaglia per l’autonomia».

Gli 80 anni di Bossi: il ricordo via Twitter di Roberto Maroni

Auguri a Bossi via social anche da Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia ed ex segretario federale della Lega Nord, colui che con le ramazze fece “pulizia” dopo lo scandalo Belsito. «Domani è un giorno speciale, Umberto Bossi spegne 80 candeline», ha scritto su Twitter. «Tanti auguri capo. E tanti bei momenti passati insieme, che il tempo non cancellerà mai».

Gli 80 anni di Bossi, Roberto Cota: «Umberto resisti a tutto come Highlander»

Anche l’ex presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota ricorda il Senatùr nel giorno del suo compleanno. Nel fargli gli auguri su Facebook, lo ricorda come «impegnato in tante sfide politiche vinte e giudicate in partenza impossibili; colpito da attacchi feroci e ingiusti; condizionato da una malattia che ti accompagna da quasi 20 anni. Umberto resisti a tutto come Highlander. Da un punto di vista politico, hai costruito un pezzo importante della storia del XX secolo».

Gli auguri da parlamentari ed europarlamentari leghisti

Auguri e ringraziamenti al vecchio capo arrivano anche da Gianna Gancia, eurodeputata leghista: «Noi non molliamo», scrive su Twitter. E dal senatore Luigi Angussori.

Gli 80 anni di Bossi, Pierluigi Bersani: «Era a metà tra Lenin e Tex Willer»

Non solo leghisti o ex leghisti. Anche Pierluigi Bersani in un’intervista a Repubblica ricorda i primi passi di Bossi in politica. «Mi sembrava uno strano personaggio, a metà tra Lenin e Tex Willer». E aggiunge: «Quel concetto di autonomia del Nord che andava predicando in luoghi che conoscevo bene era qualcosa che sentivo di dover tener d’occhio». Bersani ricorda come Bossi fosse «una forza della natura, aveva un fiuto formidabile per il senso comune di questo popolo». Poi Bersani ripercorre l’ascesa politica del leader della Lega Nord: «È arrivata Tangentopoli e ho visto l’evoluzione verso posizioni inconciliabili con le nostre: il rapporto con la destra e la visita a villa Certosa – sebbene in canottiera – rappresentava la sua ambizione di combinarsi con la destra ma per rappresentare il Nord. La chiave era rimanere antifascista». Quando Bossi però sparò addosso al Sud e insultò il Tricolore, ricorda ancora Bersani, si creò «un abisso politico, ma non fino al punto di rompere un rapporto umano».