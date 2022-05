Boss in incognito, stasera su Rai 2: chi è Max Giusti, il conduttore del programma

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con la scorsa edizione, Boss in incognito torna su Rai 2 con una nuova stagione, in onda a partire da stasera, martedì 31 maggio 2022 alle 21.15. Ispirato al format britannico Undercover Boss e prodotto da EndemolShine Italy, il docureality racconta le storie di imprenditori che, sotto mentite spoglie, decidono di affiancare per una settimana i loro dipendenti: nascosti sotto una nuova identità, tanto trucco e un aspetto fisico ben lontano dal solito. Riconfermato alle redini del programma Max Giusti che, come lo scorso anno, grazie a un travestimento e a un nome inventato, si recherà in azienda in incognito per dare una mano ai boss e, in alcuni casi, sostituirli nella loro missione.

Boss in incognito: cosa sapere sul programma in onda questa sera su Rai 2 alle 21.15

Boss in incognito: in cosa consiste il format

Nel corso delle quattro puntate della nuova edizione, il programma si propone di raccontare quattro realtà aziendali italiane d’eccellenza, leader nel campo dei dolciumi, degli yacht, delle pizze fresche confezionate e degli imballaggi industriali. Gli operai dell’organico si troveranno a lavorare assieme ai loro capi o col conduttore, completamente all’oscuro di tutto. E, per evitare che si insospettiscano, verrà detto loro che l’impresa è stata coinvolta nelle riprese di una trasmissione dal titolo Back to work – Missione lavoro.

👷 Camuffato e con una nuova identità, @Max_Giusti è pronto ad affiancare i boss nella loro missione: lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti. Sarà un'esperienza straordinaria, non prendete impegni. Domani alle 21.20 su @RaiDue e su #RaiPlay c'è #BossInIncognito 📺 pic.twitter.com/yYaKaS2dZG — Boss in incognito (@Bossincognito) May 30, 2022

Quest’esperienza così insolita permetterà a due universi agli antipodi, quello dei datori di lavoro e quello delle maestranze, di incontrarsi: i primi avranno modo di conoscere meglio chi manda avanti la macchina e di capire, più da vicino, punti di forza e criticità del processo produttivo e nella gestione aziendale; i secondi, invece, senza saperlo, avranno la chance di farsi conoscere dai titolari, spesso visti come inavvicinabili e, contemporaneamente, di approfondirne la conoscenza tanto dal punto di vista umano quanto da quello professionale. Solo una volta terminata la settimana, le maschere cadranno e la verità verrà a galla.

Boss in incognito: tutte le anticipazioni sulla prima puntata

Protagonista della prima puntata sarà Martina Oliviero, giovane manager dell’omonima azienda, specializzata nella produzione di torrone e cioccolata per la grande distribuzione. Una realtà importante per Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, con uno staff di 120 lavoratori, diecimila metri quadri di stabilimenti e una produzione annuale di ottomila quintali di cioccolata e cinquemila quintali di torrone. Questa sera, dunque, toccherà a lei incontrare quattro dei suoi impiegati: Mina, che la spalleggerà nella manifattura del torrone, Angela che la guiderà nel confezionamento manuale del torrone friabile, Gerardo con cui si dedicherà alla preparazione delle barrette di croccante e Mary con la quale selezionerà e impacchetterà i torroncini. A Giusti, invece, toccherà cimentarsi nella produzione delle arachidi pralinate sotto la supervisione di Barbara.

Boss in incognito: carriera e vita privata di Max Giusti

Boss in incognito: Max Giusti, versatilità e talento

Nato a Roma nel 1968, Max Giusti è uno dei personaggi più eclettici del nostro panorama televisivo: comico, conduttore televisivo, speaker radiofonico e attore. Cresciuto nel quartiere romano Portuense, ha intrapreso sin da giovane la carriera televisiva e ha esordito sul piccolo schermo nel 1991 con due programmi di Rai 2, Stasera mi butto e Ricomincio da due. Occasioni che, qualche anno dopo, gli hanno permesso di partecipare anche a Mi raccomando con Massimo Ranieri, a Mio capitano e al contenitore umoristico Seven show. Dal 2001 al 2003, ha condotto Stracult e mostrato le sue notevoli doti da imitatore a Quelli che il calcio, La grande notte del lunedì sera con Gene Gnocchi e Simona Ventura e Cocktail d’amore, occasione in cui presentò per la prima volta un personaggio che lo ha reso iconico: Cristiano Malgioglio. E, tra 2003 e 2006, ha condotto la prima stagione di Matinée ed è entrato nel cast della celebre fiction Raccontami, indossando i panni del maresciallo Mollica.

Da allora, ha sempre cercato di alternare conduzione e recitazione, passando da Stile Libero Max a Distretto di Polizia 7, fino ad arrivare, nel 2008, ad Affari tuoi in sostituzione di Flavio Insinna, game show che, dopo un periodo di interruzione, è ritornato a prendere in mano nel 2012 e fino al 2013, anno di chiusura del format. Nel 2015, una nuova sfida all’orizzonte: Tale e quale show, a cui ha partecipato come concorrente. Avventura che gli ha poi regalato una serie di proposte interessanti, tra cui l’approdo su Discovery con progetti come Boom!, Cucine da incubo e Chi ti conosce, l’occasione di vivere l’entusiasmante viaggio di Pechino Express assieme a Marco Mazzocchi e Guess my age – Indovina l’età su Tv8 al posto di Enrico Papi.

Da attore, ovviamente, non si è precluso le strade di teatro e cinema: nel primo caso, ha recitato in diverse rappresentazioni come 30 anni, Come un pesce fuor d’acqua, Rassegna Mostrocomico, Aggiungi un posto a tavola, Se il tempo fosse un gambero e Cattivissimo Max. Nel secondo, invece, ha avuto ruoli più o meno consistenti in titoli come Ladri si nasce di Pier Francesco Pingitore, Le barzellette, La fiamma sul ghiaccio, Nero bifamiliare e Cattivissimo me, cartone nel quale presta la voce al protagonista Gru. Al momento, è impegnato con la nuova stagione di Boss in incognito.

Boss in incognito: vita privata di Max Giusti

Dal 2009, Max Giusti è sposato con Benedetta Bellini. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Matteo e Caterina.

Boss in incognito: dove guardare il programma

Oltre che sul canale due del digitale terrestre e 102 di Sky, Boss in incognito è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito di Rai Play.