La variante Omicron spaventa i mercati: Borse in rosso

Lunedì nero per i principali mercati di Borsa. La variante Omicron spaventa gli investitori e i primi effetti si vedono sui mercati.

Le contrattazioni, infatti, si sono aperte all’insegna del segno meno. Hanno chiuso in negativo le piazze asiatiche (Tokyo -2,13 per cento, Shanghai -1,07 per cento, Shenzhen -1,77 per cento, Seul -1,81 per cento, Hong Kong -1,90 per cento) e l’Europa ha aperto la giornata in netto calo.

A pesar sono soprattutto le possibili restrizioni di contenimento del Covid – con l’Olanda in lockdown – e gli effetti negativi sulla ripresa economica. Sotto i riflettori anche le decisioni delle banche centrali, con la Fed che non convince del tutto gli investitori.

Borse in calo, cosa succede a Milano

A Milano l’indice Ftse Mib cede il 2,70 per cento a 25.839 punti. Listino compatto in flessione, con perdite in linea con l’indice. Va controtendenza Diasorin con un +1,3 per cento frutto del boom dei tamponi. Tutte in rosso anche le altre piazze del Vecchio Continente: a Londra l’Ftse 100 cede il 2,03 per cento, a Parigi il Cac 40 cala del 2,17 per cento, a Francoforte il Dax scende del 2,65 per cento. Affondano le compagnie aeree europee con l’indice d’area stoxx cede il 2,6 per cento. Male anche il turismo con alberghi e ristorante che cedono il 3,5 per cento.