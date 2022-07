Boro Boro: età, vero nome, fidanzata e canzoni del trapper

Boro Boro è un rapper italiano di 26 anni, originario di Torino. È noto, soprattutto tra i più giovani, per aver partecipato al talent show X Factor. Ma anche per aver pubblicato dei singoli di grande successo, come Money Rain, certificato disco d’oro con oltre 25.000 unità vendute a livello nazionale.

Chi è Boro Boro: vero nome ed età del rapper

Boro Boro, all’anagrafe Federico Orecchia, è nato a Torino il 30 maggio 1996. Ad oggi il rapper ha dunque 26 anni. È noto per aver partecipato nel 2018 alla dodicesima edizione del talent show X Factor. È stato, tuttavia, eliminato nella fase dei bootcamp. Nel 2017 è invece uscito il suo primo singolo, su YouTube: Rapper Gamberetti.

Nel 2019 è arrivato il successo, grazie alla canzone Lento, certificata doppio disco di platino. Ad Aprile 2022 ha invece rilasciato il singolo Nena, seguito dall’album Caldo. Il 17 marzo 2022 è tornato sulle scene musicali con il singolo Nena 2, a cui ha fatto seguito il 27 maggio 2022 il singolo El Amor, con la partecipazione dei rapper VillaBanks e Fred De Palma.

La sua passione per la musica ha radici lontane. Il ragazzo ha iniziato a incidere i primi pezzi da giovanissimo, dedicandosi con talento al freestyle che gli ha concesso di ritagliarsi dello spazio nel mondo trap torinese. Anche l’uscita anticipata dal programma di X Factor non ha inciso negativamente sulla sua carriera, valendogli anzi nuove collaborazioni artistiche. Il 5 luglio è uscito il nuovo pezzo del musicista, in collaborazione con Ludwig: Tropicana.

Chi è la fidanzata del rapper?

Il rapper si sta frequentando con la modella e personaggio televisivo Dayane Mello. Al momento non ci sono ufficialità ma sui social network i due si sono mostrati insieme. Gli scatti non rivelano necessariamente un legame sentimentale, ma i ragazzi non hanno mai smentito una possibile relazione. La ragazza, classe 1989, ha sette anni in più di quello che potrebbe essere il suo fidanzato, 1996.