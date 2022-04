Da Yeltsin a Putin: come sono cambiati i rapporti della Russia con l’Occidente

Quando il 23 aprile del 2007 Boris Nikolaevich Yelstin muore, la Russia è ancora un partner dell’Occidente. Qualche mese prima, a febbraio, Vladimir Putin aveva pronunciato alla Conferenza internazionale sulla sicurezza di Monaco il famoso discorso in cui tracciava le linee rosse della geopolitica di Mosca e tuonava contro l’allargamento a Est della Nato, ma tra Washington e Bruxelles erano in pochi a preoccuparsi: i più non sentivano o non volevano sentire. Putin era al terzo anno del secondo mandato, dopo che nei primi sette anni al Cremlino si era preoccupato di sostituire la squadra del vecchio presidente con la propria e stava operando per il rafforzamento interno del Paese, prima di riportare la Russia da protagonista sul palcoscenico internazionale, anche con le guerre: nel 2008 in Georgia, nel 2014 nel Donbass e nel 2015 in Siria.

La scomparsa del Corvo Bianco segna la fine della ‘Russia’ amica dell’Occidente

La scomparsa del Corvo Bianco, presidente dal 1991 al 1999 prima di passare lo scettro a Putin, segnò in ogni caso la fine della ‘Russia buona’, secondo i canoni occidentali, quella postcomunista che per un decennio era rimasta ai margini della scacchiera internazionale e si era dovuta occupare più della propria sopravvivenza che di altro. Yeltsin aveva raccolto l’eredità di Mikhail Gorbaciov e sigillato la dissoluzione dell’Unione Sovietica alla fine del 1991 con il trattato di Belevezha, siglato con Bielorussia e Ucraina: le vecchie repubbliche dell’Urss da allora separate, ciascuna per conto proprio, tutte e 15.

Le guerre degli Anni 90 che l’Occidente scelse di non vedere

La Russia di Yeltsin era debole, politicamente ed economicamente, e per questo appunto buona. Non poteva fare male a nessuno, se non a se stessa. cercava più che altro di non sfaldarsi. Boris Nikolaevich avviò la prima guerra in Cecenia, dal 1994 al 1996, un disastro da cui l’Occidente tenne lontani gli occhi, come per tutti i conflitti postsovietici degli Anni 90, da quello in Moldavia, successivamente congelato con la nascita della Transnistria, a quelli tra Armenia e Azerbaijan, con il ritorno di fiamma nel 2019; da quelli in Georgia, lacerata definitivamente con l’intervento russo nel 2008, alla guerra civile in Tagikistan. Un totale di oltre 100 mila morti tra il 1992 e il 1997. È questa quella che Putin definirà la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo. Washington e Bruxelles non se ne sono curati. Boris Yelsin del resto era un amico.

Yeltsin e il sostegno degli Usa con Clinton

Uno personale soprattutto di Bill Clinton, che nel 1996 spedì a Mosca un team per sostenere la sua rielezione, non proprio scontata di fronte al ritorno politico del candidato comunista Gennady Zyiuganov, che gli Usa temevano potesse fare marcia indietro a tutto il Paese. Gli Stati Uniti aiutarono così la Russia a non ricadere nel passato. Poco importava che il paese non fosse proprio la culla delle democrazia, che il pluralismo mediatico rispondesse ai criteri dell’oligarchia e l’economia stesse cadendo nel baratro con i poteri forti intorno al presidente che si rafforzavano e la gran parte della popolazione costretta a vivere sotto la soglia di povertà. Il default del 1998 sancì così il disastro economico-finanziario dell’era Yeltsin. La Russia fu confinata a potenza regionale, o forse nemmeno a quello: Yeltsin, o meglio quei falchi che rimasero intorno a lui, provarono ad alzare la voce contro i piani a stelle e strisce sull’allargamento della Nato, ma Washington aveva il coltello dalla parte del manico. La guerra della Nato in Kosovo senza mandato delle Nazioni Unite nel 1998 fu un rospo che il Cremlino dovette ingoiare senza protestare troppo. Per l’Occidente a Mosca erano buoni persino gli oligarchi, che sebbene si prendessero spesso a pistolettate tra di loro, servivano alla causa comune. Erano gli stessi che sotto Putin, 25 anni dopo, diventeranno bersagli delle sanzioni a tappeto, da Roman Abramovich a Vladimir Potanin e a tutti gli altri.

Nel 1999 era già cominciata la exit strategy di Yeltsin, tra scandali pubblici e privati che non gli impedirono comunque di uscire indenne, protetto proprio dal nuovo arrivato, Putin, nominato prima a capo dei servizi segreti, poi primo ministro e infine eletto presidente nel marzo del 2000. Per comprendere come è cambiata la Russia di Vladimir Vladimirovich negli ultimi 20 anni non bisogna dimenticare quella di Boris Nikolaevich, cosa è successo per un decennio dentro e fuori il Paese, in quelle repubbliche che una volta formavano un’intera nazione. E soprattutto riflettere su come l’Occidente abbia deciso di impostare i propri rapporti con la Russia alla fine della Guerra fredda, visto che il sistema di relazioni internazionali non dipende mai da come agisce un unico attore, ma è il risultato delle interazioni di tutti.