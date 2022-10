Boris Johnson è tornato a Londra: rivuole la leadership Tory

Boris Johnson è rientrato questa mattina nel Regno Unito dalla sua vacanza nella Repubblica Dominicana. L’aereo sul quale viaggiava, che come sottolinea il Guardian è stato seguito da circa 7 mila utenti del sito web FlightRadar24, è atterrato all’aeroporto londinese di Gatwick.

With @SkyNews reporting that Boris Johnson is returning to the UK aboard the #BA2156 , this may well be the first time followers of British politics have tracked someone back to the UK to possibly take a job, rather than lose one. https://t.co/9CRtRwiZ2O pic.twitter.com/fvnXrpQDyF

Secondo l’emittente televisiva Sky News, l’ex primo ministro sarebbe stato fischiato da alcuni passeggeri mentre prendeva posto sul velivolo, insieme alla moglie Carrie e ai figli. Il ritorno anticipato di BoJo, a seguito della caduta di Liz Truss, è il segno inequivocabile del desiderio di riprendersi la leadership Tory e, dunque, anche le chiavi del civico 10 di Downing Street. Ma non sarà facile: il grande favorito resta Rishi Sunak.

Where’s the Conservatives hero Boris Johnson?

Oh, the work-shy blob is on a beach in the Caribbean pic.twitter.com/wnz7NFHVQr

— Louis 🇬🇧 🇪🇺 〓〓 💙 Defend the right to vote (@LouisHenwood) October 19, 2022