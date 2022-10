Regno Unito, Johnson si ritira e spiana la strada a Sunak

Alla fine Boris Johnson si è sfilato dalla corsa alla successione di Liz Truss rinunciando alla leadership Tory e al ritorno a Downing Street. Il passo indietro dell’ex primo ministro, ufficialmente per l’unità e il bene del partito, spiana la strada a Rishi Sunak, ex cancelliere dello Scacchiere le cui dimissioni in seguito al partygate innescarono lo scorso luglio la crisi che fece perdere il posto al leader conservatore.

I 102 endorsement nel partito vantati da BoJo – 57 secondo la Bbc – non gli avrebbero permesso di guidare in modo efficace l’esecutivo. A questo si aggiunge il il rischio di perdere il ballottaggio contro Sunak, uno smacco che evidentemente l’ex primo ministro ha voluto evitare. «Purtroppo in questi giorni sono giunto alla conclusione che non sarebbe stata la cosa giusta da fare», ha dichiarato Johnson annunciando la sua rinuncia alla corsa.

Sunak domenica ha formalizzato ufficialmente la sua discesa in campo formale. In un messaggio si è impegnato ad attuare il manifesto elettorale del 2019, ma anche a rimettere «in sesto l’economia» in un momento difficile di crisi all’insegna «della competenza e dell’integrità».

