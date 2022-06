Caro Johnson, se Putin fosse donna il vero potere non lo vedrebbe nemmeno col cannocchiale

C’è una fermata del tram grande come il mondo. Ci blaterano pensionati, calciatori, negozianti, professoresse, giornalisti e ora anche il premier inglese Boris Johnson. Che per recuperare la popolarità persa come oggetto di discussione alle fermate del tram britanniche ha deciso di diventare parte attiva lanciandosi in una congettura di un genere che oggi guadagna ampi cenni d’assenso, specie fra le signore con la borsa della spesa: «Se il Taldeitali fosse una donna». Nella fattispecie: se Putin fosse stato una donna non avrebbe invaso l’Ucraina, imbarcandosi in «una folle guerra machista di invasione e violenza».

Pure il victim blaming nei confronti dell’Ucraina è machista

Ora, ricordare tutte le donne di potere, russe e no, che nella storia hanno dichiarato guerre e scatenato invasioni è fin troppo facile. Semmai sarebbe più sensato domandarsi quale guerra non sia folle e fondamentalmente machista, in quanto sfrenata esibizione di forza bruta in cui le vittime civili sono «danni collaterali» e le donne della parte sconfitta diventano giusto bottino per i vincitori. A rendere l’”operazione speciale” in Ucraina la più esatta versione geopolitica della violenza di genere è anche il victim-blaming del Paese aggredito che spesso sentiamo nei nostri talk show: l’Ucraina voleva rompere la relazione, stava già intrecciando nuovi rapporti a Occidente, mostrava impudicamente i suoi appetitosi campi di grano, insomma se l’è cercata. Le richieste di aiuto di Zelensky (che pure è un uomo) ormai vengono accolte con la stessa insofferenza con cui spesso le forze dell’ordine rispondono alle telefonate delle donne maltrattate: «Uffa, signora, si calmi, le abbiamo detto che mandiamo qualcuno appena possiamo. Non può chiudersi in bagno? O trasferirsi da un’amica?».

Lo chiamavano Womanizer

Ma torniamo a Johnson. Che Putin usi anche il machismo per catturare il consenso, tanto da tacciare gli ucraini come degenerati gay, lo sappiamo tutti. Ma è discutibile che il suo più autorevole mentore in fatto di femminismo possa essere BoJo. Womanizer, il termine che i media inglesi adottano più spesso per descrivere la sua vita privata, non significa femminista, ma donnaiolo. Dalla prima giovinezza il premier britannico cambia donne come se fossero fazzoletti, e le tratta allo stesso modo, con la differenza che di solito di fazzoletti in tasca ne teniamo uno o due, mentre lui in certi periodi ne aveva una mezza dozzina, una all’insaputa dell’altra. Come scriveva anni fa Suzanne Moore, opinionista del Guardian, «i suoi reggicoda giurano sul suo carisma ma non sanno dire quanti figli ha». Moore gli diagnosticava «uno sviluppo emotivo da bambino di un anno», e all’epoca Boris non aveva ancora inanellato le figuracce dell’era Covid, dalla spensieratezza che ha moltiplicato i contagi al Partygate.

Se Putin fosse donna, il potere lo vedrebbe col cannocchiale

Replicare alle sparate che si sentono alla fermata del tram è generalmente inutile. Può capitare, però, che nello stesso capannello del «Se XY fosse una donna» qualcuno intervenga a sproposito. Come Flavia Perina, che ieri sulla Stampa declinava la stessa ipotesi riguardo a Damiano Tommasi, il neo-sindaco di Verona. Se fosse stato una donna, quale sarebbe stata la prima domanda che gli avrebbero fatto i giornalisti?, si domandava Perina. Come si sarebbe arrangiata Damiana Tommasi con i suoi sei figli, ovviamente. Ammesso che una Damiana avesse potuto farli e mantenerli, con uno stipendio più basso, orari di lavoro scomodi, un compagno riluttante a sobbarcarsi gli impegni familiari e l’eterna disapprovazione del mondo per quell’assurda, egoistica e, diciamolo, così poco femminile pretesa di impegnarsi in qualcosa che non sia il mestiere non pagato di moglie e di madre. L’argomentazione di Perina è la miglior risposta a Johnson: se Putin fosse stato una donna sarebbe, nel migliore dei casi, una deputata della Duma con un’agenda più piena di numeri di babysitter che di oligarchi, che il potere vero lo vede col cannocchiale, attraverso il soffitto di cristallo. Come ce ne sono nei Parlamenti di tutta Europa, al di sotto di una certa latitudine e soprattutto al di qua delle Alpi. Così, chiacchierando di come sarebbe questo o quell’uomo potente e affermato se fosse per avventura una donna, alla fermata del tram il tempo passa in fretta. E così a un bel momento il tram arriva. Meglio salire prima che Boris Johnson ci sorprenda con un’altra tesi femminista: se il tram non avesse le ruote, sarebbe sua nonna.