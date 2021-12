Boris Johnson è papà per la settima volta: nata la seconda figlia dal legame con Carrie Symonds

Fiocco rosa in casa di Boris Johnson. Il primo ministro britannico e la moglie Carrie Symonds hanno annunciato l’arrivo della loro secondogenita. La piccola è nata in mattinata, mentre la coppia era stata avvistata all’alba in procinto di arrivare in ospedale. Per loro si tratta dal secondo figlio dopo l’arrivo di Wilfred, nato nell’aprile del 2020. «Sia madre che figlia stanno molto bene. La coppia desidera ringraziare il brillante team di maternità dell’Nhs per tutte le loro cure e il sostegno». Questo è quanto si legge in un comunicato diffuso dopo il parto.

Boris Johnson: papà per la settima volta

Il primo ministro Boris Johnson diventa così papà per la settima volta. Oltre a Wilfred e alla sorellina appena nata, Johnson ha avuto quattro figli dalla secondo moglie, Marina Wheeler. Si tratta di Lara Lettice, di 26 anni, Milo Arthur, di 24, Cassia Peaches, 22, e Theodore Apollo, ventenne. A loro si aggiunge una figlia nata nel 2009 e frutto di una relazione avuta con Helen Macintyre, giornalista e critica d’arte.

La storia tra Boris Johnson e Carrie Symonds

Secondo i tabloid inglesi, Boris Johnson avrebbe lasciato l’ex moglie Marina Wheeler, madre di quattro dei suoi sette figli, proprio per Carrie Symonds, 24 anni più giovane di lui. La coppia non vive sotto i riflettori e si susseguono indiscrezioni sul loro matrimonio avvenuto in segreto e in anticipo. Pare che inizialmente la data scelta fosse quella di luglio 2022, ma l’arrivo della nuova gravidanza ha fatto anticipare tutto allo scorso 29 maggio. L’annuncio dell’arrivo della piccola, durante l’estate, era stato dato direttamente da Carrie Symonds su Instagram, con tanto di rivelazione su un aborto spontaneo avuto in passato: «All’inizio dell’anno, ho avuto un aborto spontaneo che mi ha spezzato il cuore. Mi sento davvero fortunata ad essere di nuovo incinta, ma mi sono anche sentita come un fascio di nervi. I problemi di fertilità possono essere molto duri, specie quando su piattaforme come Instagram sembra sempre che tutti stiano bene. Ho trovato consolante l’ascolto di altri che, come me, sono passati attraverso questa esperienza. Spero di poter contribuire, nel mio piccolo, scrivendo di quanto ho vissuto.»