Boris Johnson, spuntano altri due party in lockdown: governo in crisi e scuse alla regina

Gennaio, per Boris Johnson, sta diventando il mese ufficiale delle scuse. Dopo il party di maggio 2020 per il quale si è dovuto pubblicamente scusare, ricevendo le critiche non solo dai suoi detrattori ma anche dagli alleati, oggi il primo ministro britannico ha chinato il capo di fronte alla regina Elisabetta. Nelle ore scorse, infatti, il quotidiano inglese Daily Telegraph ha rivelato l’esistenza di altri due party in piena pandemia da Covid. Lo scorso 16 aprile, con alcol, cibo e musica, i dipendenti di Downing Street avrebbero organizzato ben due feste, durate fino a tarda notte. Ciò che ha fatto infuriare il popolo inglese e la stessa regina è che si trattava del giorno prima dei funerali del principe Filippo.

Boris Johnson ancora nei guai

Il premier Boris Johnson continua a collezionare tonfi e gli attacchi a Downing Street proseguono senza sosta. Qualcosa di «deplorevole», lo ha definito il portavoce ufficiale del primo ministro, oggi a Buckingham Palace per le scuse ufficiali. I due party in questione, entrambi il 16 aprile, sarebbero stati organizzati per salutare il portavoce James Slack e per congedare uno dei fotografi personali di Johnson. Quest’ultimo era andato nella residenza a Chequers, quindi pare non abbia partecipato agli eventi. Il Telegraph ha rivelato molti particolari sulle serate: dalla presenza di alcol alla musica ad alto volume fino a tarda notte per far ballare tutti. C’è stato perfino chi ha utilizzato l’altalena del figlio di Boris Johnson, Wilfred, rompendola. Tutto questo in pieno regime di lockdown, mentre il popolo britannico contrastava la pandemia da Covid con regole ferree e isolamenti domiciliari.

Johnson in crisi: governo in bilico

Facile ipotizzare, quindi, che il governo di Boris Johnson sia a un passo dal cadere. I suoi oppositori già qualche giorno fa ne hanno chiesto le dimissioni, ma ora sembra che anche all’interno del suo partito il premier abbia perso consensi. Secondo il Guardian, oltre il 60 per cento di deputati conservatori sarebbe favorevole alle dimissioni del capo del governo e si starebbe già preparando un voto di sfiducia.