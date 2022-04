Boris Becker condannato a due anni e mezzo per bancarotta fraudolenta

Sembrava potesse rischiare sei anni di reclusione, poi la richiesta era salita a sette. Oggi la sentenza: Boris Becker è stato condannato per bancarotta fraudolenta dal giudice di Southwark a due anni e mezzo di prigione. Saranno 30 i mesi che l’icona del tennis, campione di sei Slam, dovrà passare in carcere. La giuria lo aveva dichiarato colpevole già lo scorso 8 aprile. Il campione tedesco si è presentato alla sentenza indossando la cravatta di vincitore di Wimbledon, uno dei tornei che ha amato di più. Il giudice ha sentenziato che non sarà possibile ricorrere agli arresti domiciliari. L’arrivo in prigione di Becker potrebbe avvenire già stasera.

Becker: condannato per 4 capi d’accusa

Dei 24 capi d’imputazione originari che lo hanno portato a processo, Becker è stato dichiarato colpevole di 4. Un debito di circa 3 milioni di euro, quello accumulato negli anni dal campione tedesco, che già nel 2017 aveva dichiarato il fallimento personale a causa del buco generato. I capi per cui è stato condannato sono sequestro di proprietà, non divulgazione di proprietà e occultamento di debiti. Circa 900mila euro di debiti e azioni sarebbero stati nascosti dall’ex tennista, insieme a una villa di proprietà in Germania ed enormi quantità di denaro dai suoi conti aziendali.

I trofei mai consegnati ai creditori

Boris Becker è stato per anni inseguito dai creditori. Sul banco delle accuse anche il fatto che l’ex tennista non ha mai consegnato ai creditori alcuni dei trofei vinti durante la sua brillante carriera. Tra questi ci sono ben tre coppe di Wimbledon, due degli Australia Open e la celebre medaglia d’oro vinta alla Olimpiadi del 1992 a Barcellona. Per quanto riguarda la condanna, invece, Becker non è al primo round in un tribunale. Era stato già condannato per aver falsificato la sua residenza tra il 1991 e il 1993, in modo tale da evitare di pagare tasse per 3,3 milioni di marchi. Poi, nel 2002, aveva rimediato due anni di reclusione, con pena sospesa, e una multa di 500mila euro per evasione fiscale.