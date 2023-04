«Borgonovo è gay», l’outing social di Parente

«Voglio raccontarvi una storiella. Si intitola Salvate il soldato Borgonovo. Inizia quindici anni fa circa, quando collaboravo con Libero. Tra i redattori cultura c’era Francesco Borgonovo». Comincia così un lungo post su Facebook con cui lo scrittore Massimiliano Parente ha fatto outing svelando – secondo quanto raccontato – l’orientamento sessuale del giornalista, vicedirettore de La Verità e opinionista televisivo in numerosi talk di politica.

«Ridateci Borgaynovo, era così intelligente e simpatico»

«Diventammo amici, uscivamo a bere, finché non mi confidò la sua omosessualità, e anche la felicità trovata con un compagno, di cui si sentiva la mogliettina, cucinando e facendo le pulizie», continua Parente. «Poi passò a La Verità, e nel tempo ha sposato ogni tesi antiscientifica, antioccidentale, filoputiniana, no vax, contro le famiglie gay, contro ogni liberalismo individuale. A vederlo oggi, prezzemolo reazionario e accigliato dei talk show, mi fa tristezza, mi sembra un mix tra un impresario delle pompe funebri e un impiegato del Terzo Reich». E poi: «Ridateci Borgaynovo, era così intelligente e simpatico. Ps: qualcuno dirà che sto violando la privacy di un ex amico. No, pensatemi più come Jack Nicholson in Qualcuno volò sul nido del cuculo, solo che ancora non sono riusciti a lobotomizzarmi».

Le parole di Borgonovo e la difesa di La Russa

Contattato dal Corriere della Sera, Borgonovo ha commentato: «Io sono abituato a confrontarmi sul giornalismo e sulle idee, non delle questioni personali. Non credo ci sia da dare ulteriore pubblicità a una cosa che non la merita. Non credo fosse proprio necessario. Sono affari miei e miei restano».

A prendere le difese di Borgonovo il presidente del Senato Ignazio La Russa: «Mi interessa zero il tentativo squallido di colpire Francesco Borgonovo che non deve rendere conto a nessuno della sua vita. A lui il mio fraterno abbraccio e la mia sincera stima».