Il Borgo dei Borghi 2023, stasera su Rai3 con Camila Raznovich: paesi e giuria

Tutto pronto per l’edizione 2023 de Il Borgo dei Borghi, competizione nazionale per scegliere il più bello e affascinante d’Italia. Lo scorso anno si impose Soave, piccolo paese in provincia di Verona, che raccolse il testimone da Tropea (Vibo Valentia). Stasera 9 aprile, alle 21.15 su Rai3, in gara 20 borghi, uno per ogni regione, che proverà ad imporsi per tradizione, storia, arte e meraviglie naturali. Conduttrice sarà ancora una volta Camila Raznovich, già alla guida della trasmissione lo scorso anno. In giuria anche il noto geologo Mario Tozzi, divulgatore in onda ogni anno con Sapiens – Un solo pianeta. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Il Borgo dei Borghi, le anticipazioni e i paesi in gara stasera 9 aprile 2023 su Rai3

L’appuntamento odierno, puntata speciale di Kilimangiaro, presenterà al pubblico il borgo più bello d’Italia per il 2023. Il verdetto sarà frutto della somma fra il voto del pubblico, che ha potuto esprimere il proprio giudizio online fra 12 e 26 marzo, e quello di tre esperti per scienza, cultura ed enogastronomia. La giuria infatti ha coinvolto Mario Tozzi, geologo e divulgatore celebre per la trasmissione Sapiens. Accanto a lui la chef stellata e divulgatrice Rosanna Marziale e Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato all’università La Sorbona di Parigi. Ciascuno di loro ha espresso una sola preferenza per uno dei 20 paesi candidati, invece ogni utente online ha entrare nel sito una volta al giorno per un massimo dunque di 15 voti. Nel corso della puntata, prima del verdetto finale, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche dei borghi, entrare in contatto con la loro tradizione e conoscerne gli abitanti.

In gara per l’Abruzzo Casoli (CH), per la Basilicata Maglionico (MA) e per la Calabria Diamante (CS). Cetara (SA) rappresenterà la Campania, mentre l’Emilia Romagna ha candidato Bagnara di Romagna (RA). Marano Lagunare (UD) sarà in gara per il Friuli Venezia Giulia, Ronciglione (VT) per il Lazio e Campo Ligure (GE) per la Liguria. In gara anche il lombardo Bellano (LC), il marchigiano Esanatoglia (MC), il molisano Monteroduni (IS) e il piemontese Castagnole delle Lanze (AT). La salentina Castro (LE) rappresenterà la Puglia, mentre per la Sardegna ci sarà Sant’Antioco (CI) e per la Sicilia Salemi (TP). Per la Toscana concorrerà a Il Borgo dei Borghi 2023 Campiglia Marittima (LI), per il Trentino Alto Adige Bondone (TN) e per l’Umbria Citerna (PG). Infine ci saranno anche il valdostano Issogne (AO) e il veneto Possagno (TV).