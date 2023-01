Boomerissima stasera su Rai2: ospiti Nek e Drusilla Foer

Alessia Marcuzzi di nuovo in pista con il suo Boomerissima. Il programma, che mette a confronto due generazioni diverse per costumi e gusti, sta convincendo sempre più il pubblico. Dopo il suo esordio in sordina, la trasmissione ha totalizzato sette giorni fa l’8.49 per cento di share e 1.4 milioni di spettatori davanti allo schermo. Stasera 24 gennaio, sempre alle 21.20 su Rai2, torneranno ad affrontarsi due team di vip, appartenenti rispettivamente ai boomer e ai millennial. Fra i concorrenti Lodovica Comello e Francesco Paolantoni. Non mancheranno anche le incursioni di alcuni ospiti, tra cui Drusilla Foer e Nek. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Boomerissima, le anticipazioni di stasera 24 gennaio 2023 su Rai2

Come già visto nelle due puntate precedenti, il programma di Alessia Marcuzzi vedrà la presenza di due squadre da quattro concorrenti, distinte soprattutto per generazione di nascita. Celebrities nate fra gli Anni ’80, ’90 e Duemila si sfideranno a suon di canzoni, cultura generale e spettacolo per decretare quale delle due generazioni sia la migliore. La showgirl, oltre che conduttrice, sarà arbitro della competizione, mentre al pubblico toccherà decretare il vincitore finale. Stasera 24 gennaio per i “Boomers” ci saranno Francesco Paolantoni, Geppi Cucciari, Giorgio Mastrota e Mietta. Dall’altra parte del ring i “Millennials” Riki, Francesca Manziani, Lodovica Comello e Pierpaolo Spollon.

Non mancheranno durante la trasmissione anche le incursioni di alcuni ospiti dal mondo della musica, della televisione e dello spettacolo in generale. Stasera nello studio di Boomerissima approderanno Drusilla Foer, ogni giorno in onda con il suo Almanacco del giorno dopo e i cantanti Nek, Corona e Rocco Hunt. Questi ultimi saranno protagonisti della sfida Sei un mito, in cui canteranno i loro pezzi più famosi. Spazio poi per alcuni momenti in stile varietà, dove Alessia Marcuzzi svestirà i panni di conduttrice per indossare quelli di showgirl e ballerina. A pochi giorni dall’inizio del Festival della canzone italiana, impossibile non ricordare la sfida Tutti cantano Sanremo. I concorrenti dovranno indovinare il titolo di alcune hit che hanno segnato la storia della celebre rassegna musicale.