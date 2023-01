Boomerissima stasera su Rai2: ospiti Carlo Conti, Raf e Aka 7Even

Dopo il poco convincente esordio di martedì scorso, stasera 17 gennaio Alessia Marcuzzi torna su Rai2 con Boomerissima. Il programma, a metà fra un varietà e un game show, spera di dimenticare lo share di sette giorni fa, fermo ad appena il 7 per cento con 1.3 milioni di spettatori. In onda anche oggi alle 21.25, vedrà due squadre di Vip diversi per generazione di nascita sfidarsi a suon di canzoni, costumi e spettacoli celebri negli Anni ’80, ’90 e Duemila. Fra i concorrenti di oggi Ema Stokholma, Pierpaolo Pretelli, Elena Santarelli e Katia Follesa. Ospiti Raf e Aka 7Even, oltre a un’incursione di Carlo Conti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Boomerissima, le anticipazioni di stasera 17 gennaio 2023 su Rai2

Il secondo appuntamento di Boomerissima vedrà, come per la puntata d’esordio, uno scontro fra due team da quattro concorrenti, appartenenti a due epoche diverse. In cinque sfide, dovranno accumulare punti ma soprattutto convincere il pubblico in studio che la propria generazione è la migliore di sempre. Nel mezzo, Alessia Marcuzzi svestirà i panni di conduttrice per indossare quelli di ballerina e showgirl, animando i vari intermezzi musicali assieme agli ospiti. La squadra dei Boomers di stasera 17 gennaio vedrà la presenza di Alexia, Elena Santarelli, Katia Follesa e Maurizio Lastrico. Per i Millennials risponderanno Ema Stokholma, Pierpaolo Pretelli, Paolo Ciavarro e Giulia Stabile. Curiosamente, fra la Boomer Santarelli e la Millennial Stokholma ci sono soltanto due anni di differenza, essendo rispettivamente classe 1981 e 1983. Ospiti di oggi saranno i cantanti Aka 7Even e Raf, oltre al conduttore Carlo Conti.

Nonostante il basso livello di share, la puntata d’esordio ha infiammato i social grazie alla lite fra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi. I due hanno infatti dato vita a un acceso botta e riposta in occasione dell’arringa finale, ultima sfida fra i due team in gara. L’ex gieffino, che giocava per i Millennials, ha accusato i Boomers di fare balletti su TikTok con «talmente tanti filtri da essere tacciati di sostituzione di persona». Indispettita, l’attrice ha preso l’attacco sul personale, rispondendo di non avere alcun account sul celebre social network o di utilizzare pertanto filtri di immagine.