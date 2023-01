Boomerissima stasera su Rai2 con Alessia Marcuzzi: format e ospiti

Tutto pronto per il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi. Dopo l’addio a Mediaset dello scorso anno, chiudendo un rapporto durato oltre 25 anni, la conduttrice riparte da Rai2 con Boomerissima. Stasera 10 gennaio, alle 21.20, sarà infatti alle redini di un nuovo programma che intende mettere a confronto più generazioni. Mix fra varietà e game show, ripercorre il meglio dello showbiz dagli Anni 80 ad oggi. Durante ogni episodio, ci saranno due squadre con quattro celebrità l’una, appartenenti a due decenni differenti. A colpi di domande e risposte si sfideranno a caccia della vittoria finale. La stessa Marcuzzi si cimenterà in qualità di ballerina e showgirl. Fra i concorrenti di oggi ci saranno Sabrina Salerno, Max Giusti, Elettra Lamborghini e Gianmarco Tamberi. Ospiti Luciana Littizzetto e Max Pezzali. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Boomerissima, le anticipazioni di stasera 10 gennaio 2023 su Rai2

Le cinque sfide e il ruolo di Alessia Marcuzzi

Il nuovo programma di Alessia Marcuzzi regalerà divertimento a suon di canzoni, show televisivi, moda e costume che hanno resto grandi gli Anni ’80, ’90 e 2000. In ogni appuntamento di Boomerissima, due squadre da quattro concorrenti (sempre Vip) si affronteranno in cinque sfide di natura differente. Dovranno accumulare punti ma soprattutto convincere il pubblico in studio, unico vero giudice per la vittoria finale. In Super Hit ogni team lancerà un tormentone dei propri anni, grazie alla presenza di un ospite speciale che lo intonerà in studio. Evolution Dance vedrà Alessia Marcuzzi nei panni di una danzatrice assieme al corpo di ballo per un mix di otto brani fra passato e presente. Le due squadre dovranno indovinarne il titolo facendo affidamento solo sui passi.

"#Boomerissima è un’idea nata durante la pandemia.

Da piccola sognavo un palcoscenico virtuale, dove poter ospitare delle persone: in studio ci sarà una casa anni ’80-’90.

Super ospiti della prima puntata: @lucianinalitti e Max Pezzali".@lapinella pic.twitter.com/KsDSXMtRx0 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 9, 2023

Tutti cantano Sanremo vedrà i concorrenti alle prese con alcune canzoni celebri del Festival della canzone italiana. E ancora, Sei un mito segnerà l’arrivo in studio di una celebrità che accomuna le due epoche, cantando i suoi pezzi migliori. Alessia Marcuzzi porrà ai concorrenti domande inerenti la carriera e la vita privata. Sfila la moda, come si intuisce, metterà al centro dell’attenzione i look di ogni epoca, infine L’arringa vedrà un concorrente di ogni team indossare le vesti di avvocato difensore della propria generazione. Con la sua oratoria dovrà convincere il pubblico a votarlo a discapito dell’avversario.

Concorrenti e ospiti della prima puntata dello show

La prima puntata di Boomerissima vedrà la presenza di alcuni volti celebri della musica, del cinema e dello sport italiani. La squadra dei “boomers” vanterà il contributo di Claudia Gerini, Francesco Facchinetti, Sabrina Salerno e Max Giusti. A sfidarli invece i “millennials” Elettra Lamborghini, Gianmarco Tamberi, Valentina Romani (a breve sulla Rai con La porta rossa 3) e Tommaso Zorzi. Ospiti di stasera 10 gennaio Luciana Littizzetto e Max Pezzali.