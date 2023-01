Boomdabash: canzoni, membri e storia del gruppo musicale salentino

I Boomdabash sono una band musicale di origine salentina di grande successo, avendo collaborato con numerosi artisti italiani soprattutto negli ultimi anni. Ecco le canzoni e la storia del gruppo musicale pugliese.

Boomdabash: storia e componenti del gruppo musicale

I componenti della band i Boomdabash provengono dalle province di Brindisi e Lecce e sono in totale quattro: i cantanti Biggie Bash e Payà, il Dj Blazon e il beatmaker abruzzese Mr Keta. Biggie Bash è il nome d’arte di Angelo Rogoli, nato a Mesagne in provincia di Brindisi. Il secondo cantante Payà è Paolo Pagano, nato a Trepuzzi in provincia di Lecce. Blazon è il nome d’arte di Angelo Cisterinino, nato anche lui a Mesagne, mentre Mr. Ketra si chiama in realtà Fabio Clemente.

Boomdabash: canzoni e successi

I Boomdabash nascono a Mesagne nel 2002 e sono diventati un gruppo a tutti gli effetti nel 2008 quanto hanno pubblicato il loro primo disco Uno. Tre anni dopo, nel 2011, hanno fatto uscire il loro secondo album, Made in Italy, che li ha fatti vincere il MTV New Generation. Nel 2012 il loro singolo Danger diventa una delle hit più ballate della stessa estate. Nel 2013 hanno pubblicato il terzo album in collaborazione con numerosi artisti italiani tra cui Clementino. Lo stesso anno hanno collaborato anche con Fedez nel brano M.I.A.

Nel 2015 arriva un altro grande successo, Portami con te, con cui conquistano le classifiche del medesimo anno. Nel 2019 hanno partecipato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Per un milione, classificandosi all’11esimo posto. Nel 2019 hanno lanciato il singolo Mambo salentino in collaborazione con Alessandra Amoroso mentre nel 2022 è uscito Tropicana con Annalisa. Il loro ultimo singolo è Heaven in collaborazione con Eiffel 65. Insieme a loro sono tra gli ospiti della terza puntata di Boomerissima in onda il 31 gennaio 2023 su Rai Due.