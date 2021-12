Oltre a monopolizzare Spotify e Twitch e macinare numeri da record su Netflix, la musica, le serie tivù e i videogiochi ideati tra Corea del Sud e Giappone sono i responsabili dell’inaspettato incremento di studenti che, all’università, sceglie di studiare il coreano e il giapponese. Un risultato che ha contribuito al rilancio dei dipartimenti di lingue moderne, da tempo alle prese con un preoccupante calo degli iscritti.

Le ragioni del boom di iscritti a lingue orientali

Secondo il report pubblicato dai ricercatori dello University Council of Modern Languages (UCML), tra il 2012 e il 2018 le ammissioni ai corsi di lingua coreana, nel Regno Unito, sono cresciute da 50 a 175. Stesso discorso per il giapponese: nel medesimo range temporale, il numero di universitari che hanno fatto richiesta di accesso è aumentato del 71 per cento. Ma non è tutto. I due idiomi sono riusciti a scalzare i competitor migliori in termini di gradimento, ossia il russo e l’italiano. Per gli esperti, il fenomeno ha un’unica e sola causa scatenante: il successo che, negli ultimi anni, la cultura orientale ha riscosso in Occidente. Lo testimoniano band in grado di sfornare hit rimaste per mesi al primo posto delle classifiche, anime, film da Oscar come il celebre Parasite ed action drama del calibro di Squid Game, diventato, da un momento all’altro, un fenomeno di costume da 142 milioni di visualizzazioni. L’invasione, però, non si è limitata solo all’intrattenimento, reso sicuramente più accessibile dalle piattaforme online: la new wave sud-coreana, più che quella giapponese, ha messo le radici anche nel campo della cosmesi, della moda e della gastronomia, esportando una serie di tendenze che non sembrano essere affatto passeggere. Per il Giappone, invece, il discorso sembra diverso: per gli addetti ai lavori, infatti, la spinta arriverebbe da un programma strategico di diplomazia culturale attuato attraverso i social, eventi sportivi come le Olimpiadi di Tokyo e vacanze studio della durata di un anno.

Il restyling dei programmi universitari

A fare da traino a questo straordinario exploit rimane il K-pop che, già nel 2017, vantava incassi che sfioravano i 5 miliardi di dollari. Grazie, soprattutto, ai BTS e alla loro incredibile collezione di primati. Uno su tutti: 101.1 miliardi di visualizzazioni in 24 ore per il videoclip di Dynamite, tra i pezzi di punta dei palinsesti radiofonici nel 2020. «È ormai chiaro che ci sia stato un deciso passaggio dalle lingue europee più tradizionali a quelle non europee», ha spiegato Emma Cayley, responsabile dell’UCML, «E non si parla solo di giapponese e coreano ma anche di arabo e cinese. Tutte hanno avuto e continuano ad avere un ruolo importante in questa piacevole rinascita dello studio delle lingue e delle letterature straniere negli atenei».

Lo shift ha, ovviamente, spinto anche le università a rivedere le proprie offerte formative: tra 2020 e 2021, infatti, il numero delle facoltà britanniche che hanno inserito il giapponese nei loro programmi ha sfiorato il 29 per cento (rispetto a un risicato 19 per cento nel 2018). Leggermente più bassa, invece, la crescita registrata per il coreano. E i ragazzi che si sono appassionati a quei linguaggi così apparentemente lontani dal proprio, iniziando a impararli attraverso app e servizi online come Duolingo, hanno trovato finalmente lo spazio per apprenderne bene la grammatica e il vocabolario. «In genere, si approcciano al giapponese o al coreano per caso», ha spiegato Kazuki Morimoto, docente all’Università di Leeds, «Via via il divertimento si trasforma in passione e si rendono conto di poter fare di quella materia l’oggetto della loro laurea o di un corso opzionale».

Il ruolo della globalizzazione nel boom di coreano e giapponese

Per Sarah Keith, ricercatrice di cultura coreana alla Macquarie University di Sidney, più che lo sbarco dei prodotti culturali asiatici nella quotidianità dei popoli occidentali, a spingere questo boom è stata la globalizzazione, favorendo uno scambio reciproco di idee e riferimenti. Registi, sceneggiatori, fumettisti e musicisti d’Oriente hanno iniziato a consumare pellicole, libri, videogame europei e, mescolando le influenze locali con quelle esterne, hanno creato opere e progetti nei quali gli occidentali hanno riconosciuto un «rassicurante equilibrio di familiarità e novità», sviluppando così un interesse sempre più radicato. «Nel caso di Squid Game, ad esempio, gli intrecci narrativi sono facilmente decifrabili da spettatori di qualsiasi provenienza geografica ma, allo stesso tempo, ci sono elementi fortemente legati al panorama culturale coreano che, del tutto nuovi al pubblico straniero, lo catturano e lo spingono ad approfondire, senza accontentarsi di una prima infarinatura».