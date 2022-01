Boom di auto elettriche in Italia: vendite raddoppiate nel 2021

Il 2021 ha registrato un vero boom nella vendita di auto elettriche in Italia. Secondo i dati diffusi dall’associazione Motus-E, le strade del paese hanno visto una diffusione capillare delle vetture, raddoppiate in un anno. La crescita è stata del 128,34 per cento, per un totale di 136.754 mezzi immatricolati. Si tratta di 67.255 Bev, cioè veicoli elettrici a batteria, e di 69.499 Phev, gli ibridi elettrici. Un aumento rispettivamente del 107 e del 153,75 per cento.

Auto elettriche, un 2021 in forte crescita

Il 2021 è stato, quindi, un anno a forte spinta verso l’elettrico per quanto riguarda le nuove immatricolazioni. Motus-E parla di un settore, quello dell’auto elettrica, che attualmente copre il 9,35 per cento del mercato totale contro il 4,33 del 2020. Un aumento che ha avuto fine, però, a dicembre: «Si è registrato un calo del 13,21% rispetto a dicembre 2020, con 11.833 unità vendute. Le auto Bev calano del 15,24%, a 6.158 unità immatricolate, mentre le Phev diminuiscono del 10,90%, con 5.675 unità immatricolate». Ciò nonostante a dicembre le auto elettriche hanno toccato una quota record del 13,55 per cento delle auto vendute, in un dicembre che ha fatto «registrare minimi storici con solo 87.338» nuove immatricolazioni in Italia.

Motus-E: «Preoccupati dalla fine degli incentivi»

L’associazione, però, guarda anche al risvolto della medaglia. Se nel 2021 le vendite delle auto elettriche sono raddoppiate grazie agli incentivi, come reagirà il mercato e l’Italia alla fine degli stessi bonus? «Proprio la fine degli incentivi e una mancata programmazione degli stessi per il triennio a venire preoccupano il mercato e l’intera filiera», spiega Motus-e. «In assenza di ulteriori supporti, è plausibile ipotizzare che i valori delle Bev immatricolate nei primi mesi del 2022 saranno inferiori a quelli dei primi mesi del 2021. La mancanza di bonus all’acquisto farà dirottare i pochi mezzi elettrici prodotti in Italia verso mercati più appetibili. È davvero incomprensibile che il governo abbia deciso di ignorare completamente il settore, in un rimbalzo di responsabilità tra governo e Parlamento che sfiora il grottesco e che vedrà riflettersi nella drammatica riduzione di immatricolazioni di vetture elettriche e ibride plug-in nel 2022».