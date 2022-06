BookTok, quali sono i dieci libri più gettonati sull’hashtag nato su TikTok

Numeri da capogiro, contenuti originali in grado di far innamorare della lettura anche adolescenti cresciuti a latte e Instagram e il potere di influenzare l’andamento del mercato editoriale meglio di una campagna di marketing. Negli ultimi due anni, il fenomeno BookTok, nato come uno dei tanti trend partoriti dal social network delle challenge e dei balletti, ha rivoluzionato il mondo dei libri e costretto gli addetti ai lavori, che lo consideravano una tendenza destinata a esaurirsi, a ricredersi. Sono state, infatti, proprio le recensioni e i consigli dei booktoker ad aver riportato in classifica romanzi pubblicati decenni fa o saghe passate in sordina perché conosciute solo dagli aficionados. Un exploit che, pur riguardando principalmente il genere degli young adult (destinati principalmente a un pubblico d’età compresa tra i 14 e i 18 anni), è riuscito ad abbracciare anche i grandi classici della letteratura internazionale, i graphic novel e le riscritture moderne dell’epica greca. Da Una vita come tante a La canzone di Achille, ecco quali sono i dieci titoli più gettonati su TikTok.

I 10 libri rilanciati o resi famosi da BookTok

1. La serie a fumetti Heartstopper di Alice Oseman

Più di un milione di copie vendute e un successo che non accenna a spegnersi grazie anche alla spinta della trasposizione televisiva targata Netflix, Heartstopper è uscito dalla nicchia e ha conquistato un posto d’onore nella cultura pop. La delicata storia d’amicizia e amore a fumetti che vede protagonisti i liceali Charlie e Nick è nata su Tumblr, la piattaforma di microblogging dove l’autrice Alice Oseman era solita postare le sue strisce. Poi, grazie a un crowdfunding aperto dai fan su Kickstarter, quei post pubblicati senza troppe pretese sul web si sono trasformati in una raccolta cartacea edita da Hachette e in una versione digitale che ha spopolato su Tapas e Webtoon.

🐦HEARTSTOPPER updated today!🦜 GUEST COMIC: Paper Kisses by Emily Thomas (https://t.co/nvpburwWhf) Nick goes round Charlie's house, only to find that Charlie's not having a great day… https://t.co/Ve4WmDhFgghttps://t.co/lAeEKSZ0vvhttps://t.co/XovRDatO0t pic.twitter.com/qQvZhhnF2X — Alice Oseman Updates (@AliceOseman) May 11, 2022

A consacrarlo alla fama mainstream, però, ci ha pensato TikTok. Che, unitamente al lancio del teen drama sul mercato dello streaming, lo ha fatto conoscere a chi, nonostante l’interesse per le tematiche trattate (l’omosessualità, l’inclusione e il complicato rapporto di un adolescente col proprio orientamento sessuale), non si era mai approcciato alla grammatica dei graphic novel. Inutile dire che il successo del primo volume si sia esteso, a cascata, sugli altri quattro, trasformando la serie in una delle hit letterarie dell’anno.

2. It ends with us (Siamo noi a dire basta) di Colleen Hoover

Una donna distrutta dalla morte del padre e dalla fine di una relazione importante, un incontro provvidenziale e la nascita di un amore destinato a cambiarle la vita. Questi gli ingredienti principali della trama di It ends with us, thriller romantico dell’autrice texana Colleen Hoover. Uscito in America nel 2016 e passato parecchio sotto traccia, grazie al tam tam sui social, ha inanellato un sold out dopo l’altro nelle librerie e, addirittura, convinto la casa editrice italiana Sperling & Kupfer a darne alle stampe la versione italiana, Siamo noi a dire basta, disponibile da marzo 2022. Sull’hashtag dedicato, le visualizzazioni delle clip dedicate ad approfondimenti sulle storyline o fantasiose ipotesi proposte dai lettori hanno raggiunto la soglia degli 800 milioni di views e, al momento, il libro è al secondo posto tra le scelte più gettonate su BookTok.

3. Six of crows (Sei di corvi) di Leigh Bardugo

Tra i titoli in testa alla top 10 più recente compilata da TikTok, spicca la duologia Six of Crows, uscita in Italia per Mondadori con il titolo Sei di corvi e adoperata da Netflix come canovaccio per la costruzione della serie fantasy Tenebre e ossa. Al centro dell’intreccio si staglia Kaz, noto anche come Manisporche, un ladro spregiudicato e bugiardo, che si divide tra bische clandestine, traffici illeciti e bordelli, indossando gli irrinunciabili guanti di pelle nera e un bastone decorato con una testa di corvo. Nell’hashtag dedicato, che da poco esibisce con orgoglio la medaglia d’oro del miliardo di visualizzazioni, c’è davvero di tutto: schede dettagliatissime sui personaggi, make up ispirati a stralci del racconto e outfit realizzati a mano per trasformarsi in degni cosplayer.

4. La canzone di Achille di Madeline Miller

Quello de La canzone di Achille è, probabilmente, il caso più emblematico del boom che certi libri hanno ottenuto grazie al social. Opera d’esordio dell’insegnante di greco e latino Madeline Miller (che la scrisse e la pubblicò nel 2011) e rivisitazione contemporanea in chiave queer della storia di Patroclo e Achille, si è convertito in pochi mesi in un caso editoriale unico nel suo genere e ha aiutato i teenager ad apprezzare la bellezza senza tempo della mitologia. In Italia ha sbancato i ranking dei libri più venduti nel 2021 e, da allora, si è sempre mantenuto nella top ten.

Negli Stati Uniti, invece, complice il Covid-19, è balzato agli onori delle cronache nel 2020, dopo che un’utente di TikTok aveva pubblicato un video in cui lo inseriva nella lista delle letture più emozionanti di sempre. Quei pochi secondi sono diventati virali, fino a superare i 6 milioni di visualizzazioni. Oggi è un bestseller trasversale, che non spopola solo sul web e tra i giovani, ma continua a essere oggetto di dibattito nei club del libro delle grandi città, a fare la fortuna delle librerie indipendenti e a commuovere intere legioni di fan, che affidano alla telecamera del proprio cellulare riflessioni condite da qualche lacrima.

5. Una vita come tante di Hanya Yanagihara

Uscito sei anni fa e rimasto per settimane tra i 10 romanzi più venduti in Italia, Una vita come tante dell’autrice americana Hanya Yanagihara è stato, per lungo tempo, il ‘libro feticcio’ di divulgatori social, content creator e influencer. Nelle mille pagine costellate di suspence e pathos, si sviluppano le travagliate relazioni d’amore e amicizia di Jude, un ragazzo segnato da un’infanzia traumatica. Rispetto alla narrativa riportata in auge dal passaparola online, quando uscì nel 2016 ebbe già un’accoglienza più che positiva da parte del pubblico ma la sferzata data dall’infinità di video prodotti dai lettori più giovani ha decisamente fatto la sua parte nell’operazione di rilancio che gli ha regalato un nuovo debutto sulla scena. Facendo una rapida ricerca, è facile imbattersi in clip in cui ragazzi e ragazze si riprendono mentre lo leggono, trailer costruiti con la computer grafica o recap veloci delle citazioni più belle.

6. Il Fabbricante di lacrime di Erin Doom

Tra i colpi vincenti di Magazzini Salani figura, sicuramente, Il Fabbricante di lacrime di Erin Doom. La storia del libro e dell’autrice è alquanto singolare: chi ha creato il personaggio di Nica e l’universo dell’orfanotrofio in cui ha vissuto per 17 anni, non è altro che un’italiana che si firma con uno pseudonimo e che, per pura scommessa, ha iniziato a pubblicare quel che scriveva su Wattpad, un sito dove chiunque può condividere romanzi e racconti. Seppur più lentamente rispetto agli altri, lo young adult di Doom ha spiccato il volo, grazie soprattutto agli adolescenti che si sono riconosciuti nelle peripezie e negli stati d’animo dell’eroina. E, come nel migliore dei colpi di scena, ha finito per affascinare anche gli over 50, diventano una tendenza intergenerazionale.

7. Da Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen a Piccole Donne di Louisa May Alcott, la rivalsa di classici

Snobbati o letti sotto costrizione dai professori, i grandi classici della letteratura internazionale stanno vivendo, grazie a BookTok, una seconda vita. E i Gen Z che, tra i banchi, li avevano evitati quasi in preda a un’allergia, corrono su Amazon a comprarli perché incuriositi dai pareri dei loro book influencer di fiducia. Tra quelli più amati, il gradino più alto del podio spetta, senza dubbio, agli intrecci dominati da una figura femminile forte e decisa: da Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, forse il più gettonato, a Madame Bovary di Gustave Flaubert, fino al sempreverde Piccole Donne di Louisa May Alcott.

8. Dio di illusioni di Donna Tartt

Il suo incipit è, probabilmente, uno dei più citati e ripresi nei video dei tiktoker che cercano di convincere i follower a leggere il romanzo già solo dalle prime righe. E, come per Una vita come tante, anche per Dio di illusioni di Donna Tartt i social non sono stati una vetrina per farsi conoscere ma un trampolino di lancio per raggiungere generazioni che, per ragioni puramente anagrafiche, non avevano assistito allo sfolgorante successo che lo ha travolto negli anni Novanta. Tutto dovuto a una costruzione magistrale della trama, un mix di complicità, sentimenti, ossessione, colpa e follia per un’opera di formazione quasi cinematografica e senza data di scadenza.

9. Persone Normali di Sally Rooney

Considerata la voce dei Millennial e dei loro drammi esistenziali, l’irlandese Sally Rooney è approdata sul mercato editoriale con due titoli che, a distanza di qualche anno, hanno letteralmente cavalcato qualsiasi trend. In particolare, il secondo, Persone Normali ha monopolizzato i feed di qualsiasi piattaforma social e, dopo la miniserie prodotta da Hulu e pluripremiata dalla critica, si è trasformato in un vero e proprio cult. L’altalenante storia d’amore di Marianne e Connell ha colpito tutti per la sua normalità: lontana dagli schemi patinati della televisione o dai finali felici della letteratura rosa, ha permesso a chiunque di riconoscersi nel valzer di due ragazzi irrisolti che, nell’amore, trovano la cifra per superare la propria zona di comfort. Seppur siano ormai passati due anni, l’hype non si è ancora spento e su TikTok continuano a fare capolino clip in cui vengono riproposte scene salienti o paragonati passaggi del libro e dello show.

— Persone normali,

Sally Rooney,#traduzione di Maurizia Balmelli

In copertina: illustrazione di Mario Sughi pic.twitter.com/zSpbQZTyDI — clarice; (@sensibilandia) March 2, 2021

10. La saga dell’Attraversaspecchi di Christelle Dabos

Ultima ma non per importanza, la saga dell’Attraversaspecchi. Da ormai un anno a questa parte, la pentalogia di Christelle Dabos soggiorna tra le preferenze dei lettori della nuova generazione. Spesso paragonata a Harry Potter, racconta le disavventure di Ofelia, giovane donna in grado di leggere gli oggetti e spostarsi nel mondo attraversando gli specchi. Su TikTok, l’hashtag creato ad hoc vanta più di 6 milioni di visualizzazioni, cifre che, nella realtà, si traducono in un numero interessante di copie vendute (oltre le 300 mila e con un ritmo che spazia da 500 a mille a settimana). Una vera e propria vittoria per la casa editrice che lo ha portato nel nostro paese, le Edizioni E/O, già baciata dalla fortuna col trionfo di Elena Ferrante e della quadrilogia de L’Amica Geniale.