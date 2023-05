Bonus vista, dalle 12 di venerdì 5 maggio è possibile fare domanda

Buone notizie per chi ha problemi di vista e deve sostenere la spesa per l’acquisto di un nuovo paio di occhiali: dalle ore 12:00 del 5 maggio, infatti, sarà possibile presentare la domanda per il bonus vista, anche detto bonus occhiali.

Cos’è il bonus vista

Il bonus vista si sostanzia in un contributo di 50 euro per l’acquisto di lenti a contatto correttive o di nuovi occhiali, che è stato strutturato per sostenere le famiglie che versano in condizioni di difficoltà economica e che non riescono con facilità a provvedere a questa spesa. Il bonus è riservato ai nuclei familiari con redditi Isee non superiori a 10 mila euro e può essere utilizzato una sola volta da ogni membro facente riferimento all’Isee. Il contributo è spendibile sia per l’acquisto che per il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto acquistati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

Come fare domanda

Le richieste per ottenere il bonus vista si aprono, come detto, venerdì 5 maggio alle 12:00 e potranno essere inoltrate fino alla fine dell’anno (salvo antecedente esaurimento dei fondi destinati). La domanda deve essere presentata sulla piattaforma web dedicata del ministero della Salute, che è già attiva per permettere agli utenti di prendere confidenza con le operazioni. Ai beneficiari è chiesto di presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che deve riportare un Isee non superiore a 10 mila euro e lo Spid di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Nel momento in cui si riceverà il bonus: