Bonus vacanze 2021: come scaricarlo con il 730?

Grazie al Decreto Ristori-bis approvato a maggio scorso, tutti coloro che non hanno potuto utilizzare il Bonus vacanze nel 2020, hanno potuto usufruire della proroga nel 2021 con il Decreto Milleproroghe. Costoro hanno dunque potuto avvalersi della detrazione spettante nel Mod.730/2022 redditi 2021. Dunque, chi ha usufruito del Bonus vacanze nel 2021 come può scaricare le spese con il 730?

Chi ha utilizzato il bonus vacanze tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ha diritto a una detrazione del 20% nella dichiarazione dei redditi. Basterà verificare che i dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate siano corretti per ottenere il beneficio oppure per restituire il bonus indebitamente fruito.

Nel caso di incapienza di imposta la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.

Come fare?

Per beneficiare della detrazione è necessario consegnare al Caf la documentazione relativa alla spesa sostenuta presso la struttura turistica. In particolare:

La fattura;

Il documento commerciale;

Lo scontrino o la ricevuta.

Il soggetto che può usufruire della detrazione è l’intestatario del documento di spesa che può avere lo sconto e beneficiare della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, la detrazione è stata fruita nel Mod. 730/2021, Redditi 2020, invece se il bonus è stato utilizzato entro il 31 dicembre 2021, si beneficerà della detrazione nel Mod. 730/2022, Redditi 2021. Il modello 730/2022 può essere utilizzato anche per la restituzione del bonus vacanze non spettante.

Alcuni contribuenti, invece, hanno beneficiato indebitamente dell’agevolazione per un errore nel calcolo del modello ISEE. In questa casistica, la restituzione del bonus fruito per sbaglio avverrà, senza calcolo di sanzioni e interessi, tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi, 730 e/o Redditi- PF.