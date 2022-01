Bonus TV senza ISEE, come richiederlo e quando scade

A breve cambierà la modalità di trasmissione dei canali televisivi a causa di una scelta dell’Unione Europea. L’idea comunitaria è quella di rendere più rapida ed efficiente la comunicazione, sfruttando la tecnologia 5G.

Ciò però comporterà che chi non avrà un televisore abbastanza recente, o un decoder che faccia da commutatore di segnale, non potrà avere accesso ai contenuti televisivi. Il governo, tuttavia, ha messo a disposizione due tipi di bonus, il bonus decoder e il bonus tv rottamazione, che consentono di acquistare nuovi apparecchi a prezzi scontati. Uno dei due può essere richiesto senza presentare la dichiarazione ISEE. Ecco come funziona.

Bonus TV senza Isee, come funziona

Il bonus rottamazione TV è sicuramente quello più consistente ed è rivolto praticamente a tutti, poiché per ottenerlo non è necessario presentare una dichiarazione ISEE.

Chiunque sia cittadino italiano, con residenza nel nostro paese, che porti correttamente a termine la procedura prevista, può ottenere il bonus. In particolare, si tratta di uno sconto del 20% fino ad un massimo di 100 euro per l’acquisto di un televisore nuovo, in cambio di uno vecchio. Lo sconto viene applicato direttamente dal venditore ed è quindi facilmente ottenibile. Per usufruirne è tuttavia necessario essere in regola con i pagamenti del canone Rai (tranne per gli over-75 esentati).

Bonus TV senza ISEE: come ottenerlo

Il bonus rottamazione TV è attivo. Il bonus prevede uno sconto diretto del venditore del nuovo dispositivo, ma, come detto in precedenza, esso scatta solo se il vecchio dispositivo è stato smaltito correttamente. Per farlo ci sono due modalità alternative:

riportare il vecchio dispositivo direttamente al venditore che si occuperà di smaltirlo senza ulteriori costi per il consumatore finale;

che si occuperà di smaltirlo senza ulteriori costi per il consumatore finale; portare il vecchio dispositivo in un’isola ecologica e farsi rilasciare un certificato che attesta il corretto smaltimento del dispositivo, da mostrare poi al venditore per ottenere lo sconto.

Lo sconto non è automaticamente di 100 euro, ma del 20% sul prezzo del nuovo dispositivo fino ad un massimo di 100 euro. Cioè, otterrà lo sconto massimo solo chi spende 500 o più euro per il nuovo dispositivo, mentre per cifre inferiori sarà il 20%.