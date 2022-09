Bonus tv sale da 30 a 50 euro: come funziona e a chi spetta

Il bonus TV sale da 30 a 50 euro grazie al Decreto Aiuti. Ecco come funziona e chi può usufruire di quest’agevolazione.

Come funziona il nuovo Bonus Tv?

Il nuovo bonus tv è stato pensato per coloro che non hanno un dispositivo in grado di sintonizzarsi con il nuovo segnale dei canali televisivi. Ecco perché, prima di richiedere il bonus, si può verificare che il dispositivo in possesso rientri nei nuovi requisiti sintonizzando la televisione sul canale 100 o 200 del digitale terrestre. Se compare il messaggio Test HEVC Main il televisore è compatibile con lo standard DVB T2 Main 10. In caso contrari, bisogna procedere all’acquisto di un’altra televisore o di un decoder della nuova generazione e si può sfruttare il bonus tv.

Per avere l’agevolazione, bisogna presentare al venditore un’autocertificazione firmata per la richiesta del bonus, dichiarando che il proprio nucleo familiare possiede complessivamente un ISEE che non supera i 20mila euro. Il modulo dell’autocertificazione è scaricabile dal sito del MISE.

Per chi è stato pensato questo bonus e come richiederlo?

Il Bonus tv è stato pensato per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 20 mila euro e può essere usufruito per l’acquisto di una nuova televisione o di un decoder di ultima generazione. Inoltre in sostegno alle famiglie c’è anche il Bonus rottamazione Tv, pari al 20% del prezzo d’acquisto del nuovo televisore e fino a un massimo di 100 euro; non è presente nessun limite ISEE, ma sarà utilizzabile una sola volta per nucleo familiare e che si rottami un vecchio televisore. L’agevolazione statale è stata fatta per dare un aiuto economico ai nuclei familiari di reddito basso per comprare un TV o decoder DVB T2 in vista del passaggio al nuovo digitale terrestre.

Anche i pensionati over 70 possono godere di un’ulteriore agevolazione, vale a dire quella di ricevere direttamente da Poste Italiane un decoder nuovo dal valore di 30 euro. Tuttavia, questo bonus tv è previsto solo per coloro che percepiscono una pensione inferiore a 20mila euro l’anno.