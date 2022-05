Dal 13 aprile al 13 maggio 2022, chi, tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, ha acquistato monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile potrà presentare domanda all’agenzia delle Entrate per accedere al bonus mobilità 2022. Ecco come fare.

Bonus trasporto pubblico 2022: cos’è e come richiederlo

Il bonus mobilità, che comprende gli abbonamenti al trasporto pubblico, consiste in un credito di imposta di importo massimo di 750 euro. L’agevolazione è da utilizzare esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022. Il modello dovrà essere trasmesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito o i canali telematici dell’Agenzia.

C’è tempo fino al 13 maggio per presentare la domanda, e il credito d’imposta può essere utilizzato anche per coprire i costi di abbonamento ai mezzi pubblici. L’ Agenzia delle entrate ha infatti specificato che il bonus “è riconosciuto alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico , servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile”.

Le condizioni per usufruire del bonus