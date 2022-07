Bonus trasporti, si parte a settembre: 60 euro per abbonarsi ai mezzi pubblici

Da settembre arriverà un nuovo incentivo a sostegno degli italiani. Si tratta del bonus trasporti, che tra poco più di un mese permetterà ai cittadini di ricevere 60 euro da spendere per l’abbonamento annuale o mensile ai mezzi di trasporto del pubblico locale. A presentare il decreto sono stati i ministri del Lavoro, Andrea Orlando, e quello delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. La misura è contenuta nel decreto Aiuti, approvato lo scorso 15 luglio. Il governo, ormai dimissionario, vuole contrastare l’impoverimento delle famiglie, agevolando contemporaneamente l’utilizzo dei mezzi pubblici anche in chiave sociale e ambientale.

Orlando: «Sostegno concreto». Giovannini: «Grande occasione»

Soddisfatti entrambi i ministri. Andrea Orlando, ministro del Lavoro, ha dichiarato che il bonus trasporti è «un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati, per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro, che proveremo a rendere strutturale anche per il prossimo anno». Gli fa eco il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Quest’ultimo ha parlato di una misura «pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale». Ma il bonus è anche «un’occasione per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale, un esempio di provvedimento che, come auspichiamo, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale».

Come funziona il bonus trasporti

Il bonus trasporti sarà pari all’intero prezzo dell’abbonamento acquistato e non potrà superare l’importo di 60 euro. Sarà riconosciuto alle persone che nel 2021 hanno dichiarato un reddito personale che non superi i 35mila euro. Si potrà utilizzare per acquistare tessere di abbonamento per tutti i servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, oltre che di trasporto ferroviario nazionale. Esclusi dal buono saranno i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Sarà nominativo e non cedibile, utilizzabile soltanto per una sottoscrizione.

Le risorse destinate al bonus trasporti

Per il bonus trasporti è stato creato un fondo apposito dal ministero del lavoro. I fondi a disposizione sono di 79 milioni di euro per il 2022, ma un milione è finalizzato a progettare e realizzare la piattaforma con cui si erogherà il bonus. Il provvedimento sarà attivo per tutto l’anno solare, ma dai due ministeri hanno già fatto sapere che si proverà a prorogarlo ulteriormente per il 2023.

Come si potrà ottenere il bonus

Per richiedere e ottenere il bonus trasporti, bisognerà utilizzare il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, che dovrebbe essere disponibile già dalle prossime settimane. L’accesso sarà con Spid o Cie, e bisognerà indicare le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicare l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista. Si potrà accedere a un solo gestore di servizi di trasporto pubblico, presentando il buono nelle relative biglietterie.