Bonus trasporti 2023, domande al via dal 17 aprile: come richiederlo e a chi spetta

Sono stati resi noti i dettagli per poter accedere al bonus trasporti 2023: tramite un comunicato del Ministero sono state pubblicate le procedure secondo le quali sarà possibile inoltrare la richiesta, ma vediamo quando e in quale modo. La piattaforma sarà attiva a partire da lunedì 17 aprile, più precisamente dalle h.8.00 del mattino. I beneficiari del bonus saranno tutti gli studenti, i lavoratori, i pensionati e i cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro nel 2022.

Bonus trasporti 2023: come presentare la domanda

Come riportato nel documento, la domanda potrà essere inviata accedendo a bonustrasporti.lavoro.gov.it con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE). L’ammontare del contributo potrà arrivare fino a 60 euro e potrà essere valido sia per l’acquisto di un abbonamento mensile che plurimensile e annuale, includendo l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, esprime la sua soddisfazione: «Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti per garantire il sostegno del Governo a chi ha più avvertito il peso della crisi a causa di redditi limitati e utilizza il trasporto pubblico per i propri spostamenti». Sono ben 100 i milioni di euro messi a disposizione, a valere sul Fondo istituito presso il Dicastero come previsto dal decreto-legge 14 gennaio 2023 n. 5, convertito con legge del 10 marzo 2023 n. 23 e dal decreto n. 4/2023 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Attenzione alle eccezioni

La domanda potrà essere fatta online sia che si tratti del beneficio per se stessi che per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Il limite fissato consiste nel poter richiedere solo un bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Naturalmente restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Sarà infine possibile chiedere telematicamente l’agevolazione sulla piattaforma così come acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, sempre mostrando, al momento dell’acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura.