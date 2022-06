Bonus sociale luce e gas tutte le novità del 2022, come funziona e quanto si risparmia

Il rincaro delle bollette di luce (+55%) e gas (oltre il 40%) dal 1° gennaio 2022, causato dall’aumento dei costi delle materie prime, ha aggravato una situazione di difficoltà per cittadini e imprese dovuta al periodo pandemico. Per questo, il governo ha istituito un bonus sociale luce e gas per il 2022. Ecco come funziona.

Bonus sociale luce e gas: come funziona?

Il governo, con la Legge di Bilancio 2022, ha stanziato un fondo di risorse economiche destinate a contenere gli aumenti delle bollette di luce e gas. Allo stesso tempo ha creato un pacchetto di provvedimenti fiscali per sostenere imprese e famiglie colpite dagli effetti della pandemia.

Nel caso del bonus sociale luce e gas si tratta di una riduzione delle spese sulle bollette di elettricità e gas naturale e consiste nella possibilità di usufruire di uno sconto in bolletta per tutti gli utenti domestici e non domestici in condizioni economicamente svantaggiate. La manovra interessa circa 29 milioni di utenze domestiche e 6 milioni di utenze non domestiche (come ad esempio attività commerciali, professionali o artigianali).

Inoltre, grazie al Decreto Sostegni ter, il governo ha previsto un provvedimento da 540 milioni di euro per le imprese energivore che, rispetto al 2019, hanno visto aumentare del 30% la spesa in bolletta. In questo caso alle imprese spetta, sotto forma di credito d’imposta, un contributo corrispondente al 20% delle spese elettriche. La misura, già adottata per il secondo trimestre, è stata estesa anche al terzo trimestre 2022 e sarà attuata da Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti.

Nello specifico, i principali interventi messi in campo per contenere i rincari sono: