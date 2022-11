Bonus smartphone e tablet per i deputati: acquisti fino a 5.500 euro

Bonus smartphone e tablet, ma solo per i deputati. Infatti, mentre al Senato era già previsto con un incentivo da 2.500 euro – che rimane – oggi a far discutere sarebbe l’iniziativa che raddoppia quello per chi siede alla Camera dei Deputati. Di conseguenza, i rappresentanti politici potranno ottenere un incentivo da 5.500 euro da spendere per smartphone e tablet di ultima generazione in vista del Natale.

Bonus smartphone e tablet per deputati, come funziona

Il bonus riguarda in realtà anche altra tecnologia. Infatti, i deputati potranno scegliere di investire l’incentivo anche per portatili, accessori e monitor fino a 34 pollici. Naturalmente, la firma sui dispositivi è a discrezione del deputato. La decisione arriva 2 giorni dopo la scelta di revocare il reddito di cittadinanza, con l’abolizione definitiva nel 2024. La delibera è a firma: Paolo Trancassini di Fratelli d’Italia, Alessandro Manuel Benvenuto della Lega e Filippo Scerra del Movimento 5 Stelle.

Nel governo 5 Stelle, si era stabilito che per accedere ai bonus fosse necessario almeno essere presenti in Parlamento. Serviva la presenza almeno a metà delle sedute, oppure l’80% delle proposte di legge o degli atti ispettivi in formato elettronico. Con questa nuova delibera, questi limiti non ci saranno più.

Cosa hanno detto i firmatari della delibera

«(…) dicevano che 2500 euro non bastavano. Ma visto che si trattava di un provvedimento una tantum, che viene stabilito all’inizio del mandato, non abbiamo pensato di ritoccarlo» ha spiegato un ex questore. Cosa dovranno fare i deputati per accedere al bonus? Nulla, semplicemente effettuare le spese e portarle al collegio dei questori, che valuterà le modalità di erogazione del rimborso.

L’aumento riscontrato secondo gli addetti ai lavori sarebbe del 120% rispetto allo scorso anno, ma stride ancora di più se si pensa che oggi i parlamentari sono 630 contro i quasi 1000 dell’anno scorso per via della riforma legata al taglio del numero dei parlamentari attualmente in vigore.