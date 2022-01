Bonus ristrutturazioni 2022, quale documentazione inviare all’Agenzia delle entrate

Il bonus ristrutturazione 2022 è un incentivo per coloro che effettuano dei lavori di tipo edilizio in un edificio abitativo. Consiste nello specifico in una detrazione del 50% sull’IRPEF fino a massimo 96.000 euro di spesa per interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria, in questo caso per i condomini.

Come richiedere il Bonus ristrutturazione 2022

Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto con l’aiuto di un CAF o del proprio consulente fiscale in tre modalità:

in fase di dichiarazione dei redditi, con la presentazione del modello 730 o del modello Unico. L’importo detraibile va suddiviso in 10 quote annuali d’importo pari. Per facilitare questa modalità, l’Agenzia delle Entrate ha anche messo a disposizione degli specifici modelli di dichiarazione;

; mediante credito d’imposta cedibile ai soggetti autorizzati come banche, intermediari finanziari e fornitori.

Per la cessione del credito o lo sconto in fattura bisogna trasmettere un modulo telematico all’Agenzia delle Entrate, tramite la procedura web nella sezione “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.

Comunicazione ENEA

Anche per i lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione 2022, qualora si tratti di opere con obiettivi di risparmio energetico, sarà necessario inviare la comunicazione ENEA. L’obbligo è rivolto soltanto ad alcune tipologie di lavori e sul sito web di ENEA è specificato quali sono.

Documenti da esibire e conservare