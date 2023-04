Bonus revisione auto, al via le domande per il 2023: come funziona

Dal 3 aprile si può inoltrare la richiesta per ottenere il bonus revisione auto del 2023. Ne potrà usufruire chi ha eseguito la revisione della propria auto dal 1° Gennaio 2023.

Bonus revisione auto 2023: al via le domande

Nel 2021 i costi delle revisioni auto sono aumentati da 66,88 a 78,75 euro a causa del rincaro di 9,95 euro della tariffa ministeriale, al netto dell’IVA al 22 per cento e di altre spese che hanno portato l’effettivo rialzo a +11,87 euro. Per venire incontro ai cittadini, la stessa legge che ha disposto l’aumento della revisione ha previsto l’erogazione di un buono da 9,95 euro così da recuperare una parte di quanto speso. All’inizio erano così partite le richieste del bonus revisione auto per chi aveva sottoposto il veicolo a revisione tra novembre e dicembre 2021, poi il rimborso è stato esteso alle revisioni del 2022 e, da lunedì 3 aprile, a quelle eseguite nel 2023. Escluse invece tutte le richieste di coloro che hanno effettuato la revisione nel 2022 (le domande infatti, potevano essere inviate solo fino al 31 Marzo 2023).

Il bonus altri non è che un titolo in compensazione all’aumento del costo della revisione obbligatoria dei veicoli a motore. Il bonus ha validità di tre anni e può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta nel limite delle risorse disponibili (4 milioni di euro per ciascun anno).

Bonus revisione auto: come funziona

A partire dalle ore 9:00 del 3 aprile 2023 è possibile richiedere il bonus per le revisioni eseguite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 solo in modalità telematica. Per presentare la domanda bisogna accedere alla pagina ufficiale del bonus veicoli sicuri attraverso l’identità digitale SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Sarà sufficiente compilare il modello a disposizione sulla piattaforma inserendo il numero di targa del mezzo (che deve essere intestata alla stessa persona che chiede il rimborso), data e luogo della revisione già fatta, nome, cognome e indirizzo e-mail dell’intestatario e IBAN del conto corrente.

Al termine della procedura e una volta verificati i dati, il rimborso sarà erogato direttamente sul conto corrente del richiedente. Il bonus revisione auto spetta solo ai proprietari di veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone e con una massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.