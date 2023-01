Bonus raccolta differenziata: come funziona e a chi spetta

La legge dii bilancio 2023 ha previsto un bonus per la raccolta differenziata utilizzabile da «tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica oppure che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro». Il bonus, dunque, mira ad incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione delle industrie e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani. L’obiettivo più grande è quello di arrivare, attraverso un cambio di paradigma industriale, all’avvio di un recupero energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi e del livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio. Operazioni simili erano già state utilizzate dal governo italiano anche nel 2019 e nel 2020.

Bonus raccolta differenziata: come funziona

Il bonus raccolta differenziata è una misura rivolta esclusivamente alle imprese e si sostanzia in un credito d’imposta del 36% riservato a chi acquista prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, biodegradabili e compostabili. È previsto anche un tetto massimo annuale alle detrazioni per ogni singola impresa beneficiaria che è pari a 20mila euro, mentre a copertura dell’intero progetto sono stati stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Bonus raccolta differenziata: come ottenerlo

Per poter ottenere il bonus raccolta differenziata le imprese interessate dovranno utilizzare il modello F24 e presentarlo all’Agenzia delle Entrate. In attesa di capire se verrà dedicata una piattaforma dedicata alla misura, è possibile fornire il modello F24 con le modalità classiche. In merito alla detrazione d’imposta del 36% per un massimo di 20mila euro, si sottolinea che questo viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e che il suo ammontare non concorre alla formazione del reddito.