Bonus psicologo: 180mila richieste su 300mila sono di under 35

Sono circa 300mila le richieste presentate in tutta Italia per il Bonus psicologo. Un dato non da poco, che ne nasconde un altro quasi allarmante. Secondo la Commissione europea, che ha redatto un rapporto sull’impatto della pandemia sulle vite dei giovani, nel nostro Paese circa il 60 per cento dei richiedenti, pari a 180mila domande presentate, è under 35. Secondo quanto evidenziato all’interno del documento, presentato in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, ad accentuare i problemi dei più giovani sarebbe stata la pandemia. Quasi la metà delle richieste è stata presentata da ragazzi tra i 18 e i 35 anni.

Mariya Gabriel: «Sostenere i giovani con interventi concreti»

Ne ha parlato anche la commissaria Ue Mariya Gabriel, che ha voluto commentare il rapporto: «I giovani sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia. Hanno visto le loro vite sconvolte. Dobbiamo sostenerli con interventi concreti». Sono 10 i milioni di euro stanziati dal governo italiano per sostenere il bonus psicologo, ma a breve diventeranno 25. Sarà erogato un contributo da 600 ero a chi ha fatto la richiesta, che così potrà ammortizzare le spese per avviare o completare un percorso di terapia psicologica. Tra le 300mila richieste, il 43,55 per cento proviene da persone tra i 18 e i 35 anni. Il 16,62 per cento, invece, riguarda i minori di 18 anni. L’assegnazione è in base all’ordine di arrivo delle domande, ma sempre con attenzione e priorità ai redditi più bassi.

JAMA Pediatrics: depressione e ansia raddoppiate

Ormai da tempo si studiano gli effetti della pandemia su donne, uomini, adolescenti e bambini. In questi due ultimi casi, una ricerca pubblicata su JAMA Pediatrics, evidenzia come l’incidenza di depressione e ansia sia raddoppiata a causa del Covid e del repentino cambiamento nella routine quotidiana di ognuno. Sono 29 gli studi condotti su oltre 80mila giovani. Il risultato è che secondo i ricercatori un adolescente su quattro ha sintomi di depressione. Uno su 5, invece, ha segni di un disturbo d’ansia.