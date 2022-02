Bonus psicologo, come funziona, chi può averlo e come chiederlo: sostegno fino a 600 euro

Approvato nella notte il bonus psicologo: è previsto un contributo, che si stima di 600 euro l’anno. Il via libero è arrivato dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio. A dare l’annuncio dell’ok, è stato, con un tweet, il deputato Pd Filippo Sensi: «Le commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio approvano il #bonuspsicologo. Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in aula alla Camera. Un passo avanti decisivo». La misura contenuta nel decreto Milleproroghe andrà alla Camera domani.

Come funziona il bonus psicologo e in che modo fare domanda per averlo

Lo stanziamento complessivo di venti milioni sarà diviso tra le strutture del servizio sanitario nazionale e i cittadini. Così, dieci milioni saranno destinati alle strutture già esistenti, per il reclutamento di professionisti, al fine di favorire in particolare l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia con il rafforzamento tra l’altro dei «servizi per la neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza». I 10 milioni rimanenti saranno riservati, invece, ai cittadini – senza distinzioni d’età, ma dopo prescrizione medica e diagnosi del disagio – sotto forma di voucher, fino a un massimo di 600 euro annui, appunto, che saranno assegnati in base all’Isee, per sostenere i singoli nelle spese per psicanalisi e terapie psicologiche resesi necessarie a seguito della pandemia. Il contributo, secondo quanto specificato nell’emendamento, servirà a pagare «sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti».

Quanti avranno diritto ad avere il bonus

Alla base del provvedimento c’è la presa di coscienza dei disagi psicologici che la diffusione del Covid ha causato a molti, anche tra quanti non hanno mai preso il virus, tra timori e nuove “regole” di vita, come lockdown, chiusure forzate, crisi economica, licenziamenti, relazioni sociali compromesse, anche didattica a distanza. Le richieste agli psicologi sono sensibilmente aumentate in questo periodo. Stando alle stime, il bonus potrebbe interessare circa 18mila persone e potrà essere richiesto da coloro che hanno un Isee fino a 50mila euro per venire incontro ai redditi più bassi. Un decreto del Ministero della Salute, adottato con quello dell’Economia, definirà poi le modalità per presentare la domanda per accedere al contributo, nonché entità e requisiti anche reddituali per la sua assegnazione.