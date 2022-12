Il bonus psicologo diventa strutturale e passa da 600 a 1.500 euro

Il bonus psicologo aumenta fino a 1.500 euro nel 2023 con la Manovra. La misura era stata introdotta con il Decreto Milleproroghe e prevedeva una dotazione di 500 euro per consentire alle persone che non potevano permetterselo di accedere a un primo consulto con uno psicologo. Oggi, con la nuova Legge di Bilancio, l’incentivo aumenta di importo e diventa strutturale. Vuol dire che non sarà più una misura da prorogare, ma diventa un impegno stabile da parte del governo.

Bonus psicologo nel 2023 in Manovra

Per il 2023 il fondo sarà di 5 milioni di euro, che saliranno a 8 milioni nel 2024. I requisiti per accedere all’incentivo restano gli stessi, così come la modalità per presentare la domanda. Prima di tutto, è necessario avere un Isee inferiore ai 50 mila euro. La domanda si presenta direttamente sul sito dell’Inps alla pagina dedicata. Per accedere, sarà necessario usare lo Spi, la carta nazionale dei servizi, oppure la carta di identità elettronica. I cittadini devono essere anche residenti in Italia per poter accedere all’incentivo.

Il beneficio si può ottenere anche per telefono, contattando i numeri 803.164 da rete fissa, oppure da rete mobile al numero 06.164164. Una volta ricevuto il bonus, ci si potrà presentare dal terapeuta con il voucher.

Il valore dell’incentivo aumenta fino a 1.500 euro

Una volta ricevuto il voucher, si ha tempo fino a 180 giorni per prenotare le sedute. Il bonus mantiene la sua funzione una tantum, quindi una volta ottenuto e speso non se ne potrà richiedere un altro. Ogni voucher ha un codice univoco che si riferisce alla persona che va dal terapeuta.

In caso di difficoltà con la pratica per la presentazione della domanda, si può chiedere a un familiare di presentarla. In questo caso, si dovrà indicare come beneficiario del bonus la persona che effettivamente dovrà utilizzarlo dallo psicologo, mentre la domanda potrà essere effettuata da un familiare.