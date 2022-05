Bonus profughi Ucraini: come chiederlo e quando arriva

È già attivo il bonus profughi ucraini. Si tratta di un contributo di 300 euro mensili per ogni profugo ucraino, percepibile per tre mesi, più 150 euro per ogni minore a carico. Ecco come fare domanda.

Bonus profughi ucraini: quando arriva?

bonus profughi ucraini dovrebbero essere disponibili entro una ventina di giorni. Nel frattempo, la piattaforma telematica per richiedere il sostegno è già attiva. “Penso che nell’arco di qualche giorno possiamo procedere al pagamento perché la piattaforma è online ormai da qualche giorno e stiamo facendo le verifiche”, ha detto il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. “C’è qualche verifica da fare perché immaginate è un database di persone che non esisteva in Italia, una serie di controlli importanti per evitare di fare errori macroscopici“. I fondi stanziati per ilprofughi ucraini dovrebbero essere disponibili entro una ventina di giorni. Nel frattempo, la piattaforma telematica per richiedere il sostegno è già attiva. “Penso che nell’arco di qualche giornoperché la piattaforma è online ormai da qualche giorno e stiamo facendo le verifiche”, ha detto il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. “C’è qualcheperché immaginate è un database di persone, una serie di controlli importanti per evitare di“.

Chi può fare domanda?

Il contributo di 300 euro spetta ai profughi ucraini chi entrano in Italia, che hanno richiesto la protezione temporanea, e che hanno trovato una sistemazione presso abitazioni familiari, amici o sodali. Per fare la domanda è necessario possedere la richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea presentata alla Questura. Basta avere poi un numero di cellulare e un indirizzo email (non è richiesto lo SPID). A dati inseriti il richiedente sarà contattato per sms o per email, e potrà riscuotere la somma presso uno sportello postale.

I fondi disponibili

Il Viminale intanto ha diffuso i dati aggiornati. I profughi ucraini in Italia sono 113.239. Di essi 58.964 sono donne, 15.527 uomini e 38.748 minori. Al momento la maggior parte di loro si è diretta a Milano, Roma, Napoli e Bologna. “La situazione in Italia, per quanto riguarda il flusso di profughi dall’Ucraina è abbastanza stabilizzata. Siamo ampiamente sopra 100mila persone, con un grande maggioranza in percentuale di donne e bambini”, ha spiegato ancora Fabrizio Curcio.

L’Esecutivo dal canto suo ha stanziato 900 milioni per la gestione dell’accoglienza e a seguito della pubblicazione del bando della Protezione Civile sono stati presentati in tutto 48 progetti. Il risultato è stato: oltre 26mila posti offerti, quasi il doppio di quelli indicati dal bando e 26 idonei per più di 17.000 posti. I fondi, con i posti finanziabili raddoppiati dal governo da poco, copriranno un contributo di 33 euro al giorno a persona, che verrà dato alle associazioni del Terzo settore che si occupano dell’accoglienza, insieme alle famiglie che ospitano.