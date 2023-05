Bonus pedaggi autostradali: come funziona, a chi spetta e come richiederlo

Dal giorno 5 giugno tutte le imprese che svolgono servizi di autotrasporto potranno richiedere un contributo per la riduzione delle spese dei passaggi in autostrada durante tutto il 2022 sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori: questo è il bonus pedaggi autostradali messo a disposizione di determinate aziende per agevolare i costi dei trasporti.

Bonus pedaggi autostradali: a chi è rivolto, a quanto ammonta e le tempistiche

Un nuovo aiuto per le imprese che svolgono attività di autotrasporto, infatti, sarà possibile richiedere il bonus della riduzione per i costi sostenuti nel 2022 per le spese dei pedaggi autostradali. I requisiti per ottenere il bonus sono essere in possesso di veicoli specializzati al trasporto di alimenti, oggetti o altri elementi ed appartenere alla classe ecologica Euro 5 o superiore. Inoltre, i mezzi appartenenti all’azienda devono essere in specifiche classi per il calcolo del pedaggio. Per ottenere il rimborso il totale deve essere di 200mila euro di spesa dei pedaggi e la riduzione è proporzionale al valore delle fatture ricevute per i pedaggi. Sarà possibile presentare la domanda dal 5 giugno 2023 mentre dal 26 dello stesso mese al 21 luglio sarà possibile compilare, firmare e inviare il documento.

Come fare domanda e come funziona

La domanda dovrà essere presentata attraverso l’apposito servizio «Pedaggi» sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, la procedura di richiesta viene divisa in due fasi: la prima comprende la presentazione della domanda mentre la seconda riguarda la compilazione, la firma e l’invio della domanda. I pedaggi riguardano i transiti effettuati durante il 2022 con mezzi di proprietà anche quelli ad alimentazione elettrica. Inoltre, i veicoli devono appartenere alle classi B, 3, 4 o 5 se viene preso in considerazione il numero degli assi o la loro sagoma oppure alle classi 2, 3 o 4 se si prende in considerazione la classificazione volumetrica. Le imprese di autotrasporto potranno iniziare con la presentazione delle domande dalle ore 9:00 del 5 giugno alle ore 14:00 dell’11 del mese. La fase 2 sarà aperta dalle ore 9:00 del 26 giugno fino alle ore 14:00 del 21 luglio 2023.